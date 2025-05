NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 420 auf 275 US-Dollar gekappt. Analyst Rishi Jaluria begründete die Maßnahme am Donnerstag vor allem mit dem Kauf des KI-Datenspezialisten Informatica für 8 Milliarden Dollar. Diese Transaktion sei mit Umsetzungsrisiken verbunden. Jaluria hinterfragt zudem die Notwendigkeit des Deals. Die Zahlen von Salesforce für das erste Geschäftsquartal seien unterdessen in etwa im Rahmen der Erwartungen gewesen./rob/ajx/mis

