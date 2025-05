Sensationelle Bohrergebnisse: Ein Projekt mit außergewöhnlichem Potenzial

Anzeige / Werbung

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) zeigt eindrucksvoll, warum dieses Unternehmen aktuell zu den spannendsten Akteuren im australischen Goldbergbau zählt. Gestern veröffentlichte das Unternehmen beeindruckende Ergebnisse aus acht Bohrlöchern am Sunday Creek Gold-Antimon Projekt, das zu 100 % im Besitz des Unternehmens ist.

Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur die außergewöhnliche Qualität und Kontinuität der Mineralisierung, sondern unterstreichen auch das enorme Potenzial für eine bedeutende Ressource, die in den kommenden Monaten weiter erschlossen wird.

Southern Cross Gold bohrt 3,4 Meter mit 466 g/t Gold am Sunday Creek Projekt

Das Highlight der aktuellen Ergebnisse ist das Bohrloch SDDSC161, das eine mineralisierte Zone von 3,4 Metern mit einem sensationellen Goldgehalt von 466 Gramm pro Tonne (g/t) durchteufte - das zweithöchste Ergebnis, das jemals auf dem Projekt erzielt wurde. Innerhalb dieses Abschnitts wurde eine noch konzentriertere Zone von 2,4 Metern mit 670,4 g/t Gold identifiziert. Diese außergewöhnlichen Werte zeigen die hohe Qualität und Kontinuität der Mineralisierung, die für den Erfolg von Goldprojekten entscheidend ist.

Quelle: Southern Cross Gold

Zusätzlich wurden zwei weitere extrem hochgradige Abschnitte entdeckt: ein 20 Zentimeter langer Abschnitt mit unglaublichen 4700 g/t Gold und ein 30 Zentimeter langer Abschnitt mit 1510 g/t Gold. Diese Spitzenwerte sind nicht nur beeindruckend, sondern bestätigen auch die Wirksamkeit der Bohrstrategie, die auf einer Kombination aus Infill- und Step-Out-Bohrungen basiert.

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) beschreibt die Lagerstätte als ein "Ladder System" - eine goldhaltige Struktur, die wie eine Leiter mit "Schienen" und "Sprossen" im Gestein liegt. Die Bohrungen werden zunächst von Norden nach Süden durchgeführt, um die Lage der Schienen zu bestimmen, und anschließend von Osten nach Westen, um die Sprossen in einem hohen Winkel zu durchqueren und so die Mineralisierung besser zu erfassen.

Quelle: Southern Cross Gold

Ein besonders bemerkenswertes Bohrloch war SDDSC156 bei Christina, das von Westen nach Osten gebohrt wurde und 125 Meter lang mineralisierte Zonen durchlief. Dabei wurden sieben Adernsysteme identifiziert, von denen sechs zuvor unbekannt waren - eine bedeutende Erweiterung des bekannten Mineralisierungssystems. Besonders hervorzuheben ist ein Abschnitt von 3 Metern mit 13,7 g/t Goldäquivalent, begleitet von hohen Antimon-Gehalten von bis zu 24 % über kürzere Intervalle. Diese Ergebnisse unterstreichen die Komplexität und den Reichtum des Systems, insbesondere im antimonreichen oberen Bereich.

Mit acht aktiven Bohrgeräten und einem Bohrprogramm, das bereits über 100 Kilometer an Bohrungen umfasst, ist Southern Cross Gold auf einem starken Wachstumskurs. Aktuell befinden sich 24 weitere Bohrlöcher in der Analyse, während weitere acht Löcher aktiv gebohrt werden. Das Unternehmen plant, die Bohrtätigkeit weiter zu intensivieren, einschließlich regionaler Bohrungen und Tiefbohrungen bis zu 1.500 Metern.

Parallel dazu wird die Genehmigung für den Ausbau der untertägigen Infrastruktur vorangetrieben. Die Einreichung des Arbeitsplans für den Abbauschacht ist für Ende Juni geplant, und Southern Cross Gold rechnet mit einer Genehmigung noch in diesem Jahr. Die Unterstützung durch die Regierung von Victoria ist dabei ein wichtiger Faktor, da das Projekt nicht nur wirtschaftliche Impulse durch hochwertige Arbeitsplätze bieten wird, sondern auch eine verantwortungsvolle Versorgung mit kritischen Metallen sichert.

In den letzten drei Jahren hat sich Southern Cross Gold von einem unbedeutenden Geheimtipp zu einem der vielversprechendsten Gold- und Antimonprojekte in Victoria entwickelt - einer Region mit enormem Potenzial, die lange Zeit unterschätzt wurde.

Victoria: Der unterschätzte Schatz Australiens

Victoria ist eine Goldregion, die oft im Schatten anderer bekannter Minen wie der Golden Mile in Kalgoorlie steht. Doch diese Region beherbergt etwa 1,5 % des weltweiten Goldvorkommens und ist damit eine der bedeutendsten Goldlagerstätten der Welt. Was viele nicht wissen: Victoria ist möglicherweise der beste Standort in Australien, um eine Mine zu genehmigen.

Quelle: Southern Cross Gold

Innerhalb der letzten drei bis vier Monate wurden hier zwei neue Minen genehmigt, und die Genehmigungsverfahren wurden auf 18 Monate begrenzt - eine bemerkenswerte Beschleunigung im Vergleich zu anderen Regionen Australiens. Diese Offenheit und Effizienz bei der Erteilung von Genehmigungen ist ein entscheidender Vorteil für Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) und unterstreicht die strategische Bedeutung von Victoria für den Bergbau.

Das Sunday Creek Projekt: Ein seltenes, hochgradiges Goldvorkommen

Das Herzstück von Southern Cross Gold ist das Sunday Creek Projekt, das sich durch außergewöhnlich hohe Goldgehalte auszeichnet. Die Goldäquivalente liegen zwischen 8,5 und 10,5 Gramm pro Tonne - Werte, die in der Welt des Goldbergbaus selten sind.

Solche multimillionenschweren, hundertprozentig im Besitz befindlichen Lagerstätten sind äußerst selten. Beispiele wie Bellevue, Spartan oder Windfall in Kanada sind bereits verschwunden, was Sunday Creek zu einem der letzten großen unentdeckten Juwelen macht.

Die Qualität und Größe des Projekts ziehen daher erhebliches Interesse von Investoren und Branchenexperten an.

Das Projekt liegt nur 60 Kilometer von Melbourne entfernt, in einer Region mit guter Infrastruktur. Neben den über 2.600 Acres Land besitzt Southern Cross Gold auch etwa 200 Acres mit Brombeerplantagen - eine interessante Nebennutzung und Einnahmequelle.

Die Nähe zu Fosterville, der weltweit hochgradigsten Goldmine, zeigt, dass die geologische Umgebung bestens geeignet ist, um erstklassige Goldprojekte zu beherbergen.

Antimon: Ein kritisches Metall mit strategischem Wert

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil der Mineralisierung und macht etwa 20 % der erwarteten Einnahmen aus. Es ist eines der drei wichtigsten Antimonprojekte in der westlichen Welt, dessen Bedeutung durch die aktuelle geopolitische Lage und die Notwendigkeit einer sicheren Versorgungskette stetig wächst.

Antimon ist unverzichtbar für die Verteidigungsindustrie, was dem Projekt eine zusätzliche strategische Bedeutung verleiht und die Genehmigungsprozesse erleichtert.

Starkes Wachstum. Geringes Risiko. Maximale Kontrolle

Die Kombination aus Infill-Bohrungen, die die Kontinuität und Qualität der hochgradigen Mineralisierung bestätigen, und Step-Out-Bohrungen, die die Ausdehnung des Systems aufzeigen, ist ein bewährter Ansatz, um das Projektvolumen zu vergrößern und gleichzeitig das geologische Risiko zu minimieren.

Southern Cross Gold konnte bereits jetzt eine beeindruckende Anzahl von Bohrlöchern mit sehr hohen Goldäquivalent-Gehalten aufweisen: 64 Bohrintervalle über 100 g/t AuEq und 72 Intervalle zwischen 50 und 100 g/t AuEq. Diese Zahlen verdeutlichen die außergewöhnliche Qualität und das Potenzial des Sunday Creek Projekts.

Quelle: Southern Cross Gold

Fazit: Ein Projekt mit außergewöhnlichem Potenzial

Die aktuellen Bohrergebnisse von Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) am Sunday Creek Projekt sind ein klarer Beweis für die außergewöhnliche Qualität und das Wachstumspotenzial dieser Gold-Antimon-Lagerstätte. Die Kombination aus hochgradigen Infill-Ergebnissen, bedeutenden Step-Out-Erweiterungen und Tiefenverlängerungen schafft eine solide Basis für die Entwicklung einer bedeutenden Ressource.

Mit einer vollständig finanzierten Bohrkampagne, einer expandierenden Bohrflotte und einem klaren Ziel vor Augen, die Ressource zu definieren und zu vergrößern, steht Southern Cross Gold an der Schwelle zu einer spannenden Wachstumsphase. Investoren und Interessierte dürfen sich auf weitere spannende Updates und eine kontinuierliche Wertsteigerung dieses vielversprechenden Projekts freuen.

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) bietet Investoren die seltene Gelegenheit, an einem wachsenden, hochgradigen Goldprojekt mit multimillionenschwerer Ressource beteiligt zu sein. Die Kombination aus erstklassiger Lage, schneller Genehmigung, starker Finanzierung und strategisch wichtigem Antimon macht dieses Projekt einzigartig.

Die Regierung von Victoria zeigt sich offen für Bergbauprojekte und unterstützt die Entwicklung mit beschleunigten Genehmigungsverfahren. Das Unternehmen hat eine solide Aktionärsbasis mit Fokus auf langfristige Wertsteigerung und Wachstum.

Wer heute in Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) investiert, profitiert von einem der spannendsten Gold- und Antimonprojekte Australiens, das nicht nur den westlichen Markt mit kritischen Metallen versorgen kann, sondern auch enorme wirtschaftliche Chancen bietet.

Besuchen Sie Southern Cross Gold, um mehr über dieses außergewöhnliche Projekt zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

