In diesem Jahr ist Olympia, die Geburtsstätte der Olympischen Spiele in Griechenland, Gastgeber der ersten Internationalen Humanoiden-Olympiade. Vom 29. August bis zum 2. September werden humanoide Roboter in der Internationalen Olympischen Akademie in Olympia an Vorführungen und von den Olympischen Spielen inspirierten Spielen teilnehmen und ihre Geschicklichkeit und Intelligenz unter Beweis stellen, während weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz in Fachvorträgen und Workshops Einblicke vermitteln werden. Die Veranstaltung verbindet jahrtausendealte Werte, Ethos und Ideale mit einer kühnen Vision für die Zukunft und zeigt auf, wie menschliche Kreativität und Robotik die Zukunft gestalten

Dieses globale Treffen bringt hochmoderne humanoide Roboter in spektakulären Vorführungen zusammen, die ein Publikum aller Altersgruppen und Hintergründe in ihren Bann ziehen, während ihre Erfinder, Forscher, Ingenieure, Studierende und Visionäre die Grenzen dessen erweitern, was intelligente Maschinen leisten können. Initiiert von Acumino, einem Pionier auf dem Gebiet der Roboterintelligenz, und gemeinsam organisiert mit Endeavor Greece, der Organisation, die einflussreichen Unternehmern hilft, ihre Wirkung zu skalieren und zu vervielfachen, lädt das Event die Welt ein, zu sehen, wie Menschen und Maschinen lernen, sich weiterentwickeln und gegenseitig inspirieren können

Was Sie erwartet:

Interaktive Demos

Gehen Sie auf Tuchfühlung mit hochmodernen Humanoiden. Schauen Sie sich Live-Demos an, interagieren Sie mit ihnen und erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz ihnen hilft, sich zu bewegen, sich anzupassen und reale Probleme zu lösen und so einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Expertengespräche

Hören Sie von weltweit führenden Vertretern der Robotik und künstlichen Intelligenz, wie sie über die Zukunft der physischen Intelligenz, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter und ethische Technologien diskutieren.

Physische KI in der Robotik

Entdecken Sie in gezielten Workshops, wie physische KI Branchen revolutioniert.

Roboter bauen

Praktische Workshops, in denen die Teilnehmer, insbesondere Studierende und Kinder, unter Anleitung von Experten ihre eigenen Roboter bauen können. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Von Olympia inspirierte Spiele

Die Humanoiden nehmen an Spielen wie Sprinten, Springen und Speerwerfen teil und testen dabei ihre Geschicklichkeit, Beweglichkeit und sensorische Motorik.

Darum ist es wichtig

Da KI und Robotik die Zukunft prägen werden, inspiriert uns die Internationale Humanoiden-Olympiade dazu, eine tiefere Frage zu stellen nicht nur, was Maschinen leisten können, sondern welche Art von Zukunft wir gemeinsam gestalten wollen. Hier treffen wir uns, vernetzen uns mit Forschern, Entwicklern, Träumern und Pionieren aus aller Welt und definieren neu, was möglich ist.

Veranstaltungsdetails

Datum: 29. August 2. September, 2025

Ort: Internationale Olympische Akademie, Olympia, Griechenland

Website: www.humanoidolympiad.org

Vorregistrierung ab sofort möglich: https://form.typeform.com/to/G8DNp8HC

Offizielle Anmeldung ab: 12. Juni, 2025

Presseanfragen: press@humanoidolympiad.org

