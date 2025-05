Berlin/Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland und WOW feiern in der ikonischen Bar Veronika den bevorstehenden Start von "And Just Like That..." Staffel 3- Neben dem exklusiven Screening der ersten Episode, sprachen die prominenten Panel-Gäste Riccardo Simonetti, Franziska Knuppe, Marina Hoermanseder, Farina Opoku, Sue Giers, Milka Loff Fernandes und Regina Hixt über die Serie und ihre "And Just Like That..."-Momente im Leben- Beim Screening zu Gast waren u.a. Diana zur Löwen, Jana Heinisch, Nico Stank, Galia Brener-Rexroth, Oana Nechiti, Rebecca Kunikowski und Jerome Weinert- Bildmaterial von der Veranstaltung finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/dLzOCmqKwltVP03ESOh4fR7Fvi?domain=app.mediasilo.com)zum Download (Copyright: Sky/Harald Fuhr). Weitere Einblicke zum Screening bekommen Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/HDWGCnRLZnf43y2MCNiMfJ_R3d?domain=youtu.be)- Die neue Staffel der HBO-Serie von Michael Patrick King startet nur einen Tag nach US-Ausstrahlung am 30. Mai exklusiv bei Sky und WOW29. Mai 2025 - Glitzer, Glamour und New York-Vibes mitten in Berlin: Sky Deutschland und der Streaming-Service WOW feiern im Rahmen eines exklusiven Screening-Events in der ikonischen Bar Veronika den Start der dritten Staffel von "And Just Like That...". Die mit Spannung erwarteten neuen Episoden der HBO-Serie starten am 30. Mai exklusiv auf Sky und WOW.Neben dem Screening der ersten Episode, luden Sky und WOW zu einem prominent besetzten Panel-Talk zur Serie und den persönlichen "And Just Like That..."-Momenten im Leben der Teilnehmenden. Sky-Moderatorin Lisa De Ruiter begrüßte bei sich auf der Bühne: Model, Moderatorin und Schauspielerin Franziska Knuppe, Moderator und Autor Riccardo Simonetti, Modedesignerin und Unternehmerin Marina Hoermanseder, Content Creatorin und Unternehmerin Farina Opoku, Moderatorin und Schauspielerin Milka Loff Fernandes, YouTuberin und Content Creatorin Regina Hixt sowie Content Creatorin und Unternehmerin Sue Giers.Zu den rund 100 weiteren Gästen beim Screening-Event gehörten zudem unter anderem Unternehmerin und Content Creatorin Diana zur Löwen, Model Jana Heinisch, Comedian Nico Stank, Designerin Galia Brener-Rexroth, Tänzerin und Moderatorin Oana Nechiti, Schauspielerin Anne-Sophie Briest, Schauspielerin Rebecca Kunikowski, Sky-Moderator Patrice Bouedibela, sowie Content Creator, Schauspieler und Synchronsprecher Jerome Weinert.Bildmaterial von der Veranstaltung zur redaktionellen Einbindung finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/dLzOCmqKwltVP03ESOh4fR7Fvi?domain=app.mediasilo.com)zum Download (Copyright: Sky/Harald Fuhr).Über "And Just Like That...":Willkommen zurück in New York City - und diesmal heißt es: "Summer in the City". Die 12-teilige dritte Staffel von Michael Patrick King folgt erneut Carrie, Miranda, Charlotte, Seema und LTW, die sich durch ihre komplizierten Lebensrealitäten rund um Liebe, Sex und Freundschaft in ihren Fünfzigern navigieren.Teil der dritten Staffel "And Just Like That..." sind Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells und John Corbett.Serienschöpfer und Executive Producer von "And Just Like That..." ist Michael Patrick King. Weitere Executive Producer sind John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky und Susan Fales-Hill. Die HBO-Serie "Sex and the City", aus deren Universum "And Just Like That..." stammt, wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf den Büchern "Sex and the City" von Candace Bushnell.Ausstrahlung:Die 12-teilige dritte Staffel von "And Just Like That... " startet am 30. Mai auf Sky und WOW, kurz nach der US-Premiere. Jeweils eine neue Episode startet wöchentlich, bis zum Staffelfinale am 15. August. Die ersten beiden Staffeln stehen auf Abruf auf Sky und WOW zur Verfügung.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/pKuTCoZMYptAPoRxh6s9fpesIh?domain=skymediavillage.sky/).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/g7kRCpZNgrtgOlWXTJtGfGrctd?domain=wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/l1CZCr2P0ytynNYLuGCnf4b65B?domain=url.uk.m.mimecastprotect.com)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/g7kRCpZNgrtgOlWXTJtGfGrctd?domain=wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. 