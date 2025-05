Corpay und MLS arbeiten zusammen, um Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu verbessern

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein global führendes Unternehmen im geschäftlichen Zahlungsverkehr, freut sich bekannt zu geben, dass der Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay eine mehrjährige Vereinbarung mit der Major League Soccer (MLS) eingegangen ist und danach zum offiziellen FX (Foreign Exchange)-Zahlungsdienst der Liga wird.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erhält MLS Zugang zu den innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border, die MLS dabei helfen werden, das Risiko von Währungsschwankungen im täglichen Geschäftsbetrieb zu minimieren. Darüber hinaus kann die Liga mittels der preisgekrönten Plattform von Corpay Cross-Border globale Zahlungen über eine zentrale Zugriffstelle verwalten.

"Es ist dem Team von Corpay Cross-Border eine Ehre, als offizieller FX-Zahlungsdienst der MLS zu agieren, der höchsten Profi-Fußballliga in den Vereinigten Staaten und Kanada", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. "Ich bin zuversichtlich, dass die MLS und das Netzwerk ihrer Geschäftspartner von unserem umfassenden Lösungsportfolio in den Bereichen grenzüberschreitende Zahlungen und Währungsrisikomanagement sowie von unserer Erfahrung in der Welt des Sports profitieren werden."

"Wir sind begeistert, Corpay als offiziellen Devisenanbieter der MLS zu begrüßen", sagte Greg Millard, MLS SVP, Brand Alliances. "MLS ist Teil des globalen Spiels, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Corpay, um unsere Währungsprozesse effizienter zu machen."

Die Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen MLS und Corpay kommt in einer Zeit, in der Fußball in Nordamerika an großer Dynamik gewinnt. Während die MLS sich in ihrer 30.Saison befindet, bereitet sich die USA auf die Ausrichtung des Concacaf Gold Cup und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 vor, sowie der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über Major League Soccer

Die Major League Soccer mit Hauptsitz in New York City und 2025 in ihrer 30. Saison umfasst 30 Klubs in den USA und Kanada. Alle Spiele in der MLS und im Leagues Cup sowie ausgewählte MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele können mit einer MLS-Saisonkarte angesehen werden und sind über die Apple TV-App auf Apple-Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräte, Set-Top-Boxen und Gaming-Konsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar. Der MLS Season Pass bietet MLS-Fans das umfassendste und zugänglichste Programm aller Zeiten. Weitere Informationen über MLS finden Sie unter mlssoccer.com. Für weitere Informationen über die Apple TV-App besuchen Sie bitte apple.com/apple-tv-app.

*"Corpay" in diesem Dokument bezieht sich hauptsächlich auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine komplette Liste der zu Corpay Cross-Border gehörenden Unternehmen finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

** Vorbehaltlich der Kredit- und Compliance-Genehmigung des zuständigen Unternehmens von Corpay.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529488829/de/

Contacts:

Medienkontakt

Corpay

Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

Major League Soccer

Peter O'Brien

Peter.OBrien@mlssoccer.com