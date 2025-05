Vorstellung der neuesten Innovation von Boyd für langlebigere Lösungen zur Verhinderung und Eindämmung von thermischer Instabilität für sicherere und leistungsstärkere Batterien für die Elektromobilität

Boyd, ein führender Anbieter von Technologien zur Verhinderung der Wärmeausbreitung und Eindämmung thermischer Instabilität in Batterien, wird auf der The Battery Show Europe vom 3. bis 5. Juni 2025 in Stuttgart ausstellen.

Experten von Boyd werden vor Ort sein, um zu erläutern, wie die Batterietechnologien des Unternehmens proaktiv und sicher thermisches Durchgehen von Batterien verhindern und eindämmen. Boyd setzt multifunktionale, komplexe Lösungen für die Anwendung zwischen einzelnen Zellen ein, die Stöße, Vibrationen und Bewegungen absorbieren, die Wärme der Zellen ableiten und als Barriere dienen, um extreme Hitze oder Flammen schnell zu isolieren, falls die Sicherheitsvorkehrungen der Batterie das thermische Durchgehen zwischen einzelnen Zellen nicht verhindern können. Die Technologien von Boyd sorgen für gleichmäßige Temperaturen in allen Batteriezellen, ermöglichen schnellere Lade-/Entladezyklen, reduzieren die Überhitzung der Batterie und isolieren und verhindern katastrophale Batterieschäden. Experten werden auch darüber informieren, wie Kunden das neue, hochmoderne Battery Material Safety Lab von Boyd nutzen können, das letzten Monat vorgestellt wurde. Boyd unterstützt seine Kunden als Komplettanbieter für die Entwicklung, Validierung und Fertigung integrierter Technologien zur Verhinderung thermischer Durchschläge dabei, das Batteriedesign und die Markteinführung sicher zu beschleunigen.

"Boyd ist seit vielen Jahren auf der Battery Show Europe vertreten, und wir fühlen uns geehrt, auch 2025 wieder dabei zu sein", sagte Kevin Kettler, Chief Transformation Officer bei Boyd. "Diese Veranstaltung ist eine wertvolle Gelegenheit für globale OEMs, Zulieferer und Brancheninnovatoren, regional zusammenzuarbeiten und sich mit den sich wandelnden Herausforderungen auseinanderzusetzen, denen europäische Entwickler von eMobility-Batterien heute gegenüberstehen. Wir unterstützen regionale eMobility-Marktführer bei der Entwicklung von Lösungen zur Verhinderung und Eindämmung thermischer Durchgänge, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Batterien verbessern."

Besuchen Sie Boyd am Stand 10-B16, um mehr über die innovativen Lösungen zur Verhinderung und Eindämmung thermischer Durchgänge zu erfahren.

Über Boyd

Boyd ist der vertrauenswürdige globale Innovator nachhaltiger Lösungen, die die Produkte unserer Kunden besser, sicherer, schneller und zuverlässiger machen. Unsere innovativen technischen Materialien und thermischen Lösungen bringen die Technologie unserer Kunden voran, um die Leistung in den modernsten Rechenzentren der Welt zu maximieren, die Zuverlässigkeit und Reichweite von Elektro- und autonomen Fahrzeugen zu erhöhen, die Genauigkeit modernster persönlicher Gesundheits- und Diagnosesysteme zu verbessern, leistungskritische Flugzeug- und Sicherheitstechnologien zu ermöglichen und Innovationen in der Elektronik der nächsten Generation und in der Mensch-Maschine-Schnittstelle voranzutreiben. Kern der globalen Fertigung von Boyd ist ein intensives Engagement für den Umweltschutz mit nachhaltigen, skalierbaren, schlanken und strategisch platzierten regionalen Betrieben, die Abfall reduzieren und die CO2-Bilanz verbessern. Wir fördern unsere Mitarbeiter, entwickeln ihr Potenzial und inspirieren sie, mit Integrität und Verantwortungsbewusstsein das Richtige zu tun, um den Erfolg unserer Kunden zu unterstützen.

Besuchen Sie uns unter www.boydcorp.com

