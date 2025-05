Vor einem Jahr noch scheiterte die geplante Übernahme von Informatica durch Salesforce. An der Börse war das Thema bereits abgehakt. Nun kündigte der SAP-Rivale jedoch überraschend an, die Übernahme doch durchführen zu wollen. 2024 konnte man sich noch nicht einig über die Bedingungen für eine Fusion werden. Nachdem die Informatica-Aktie doch sichtlich an Wert verloren hat, scheint es nun etwas einfacher ...

