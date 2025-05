Johannesburg, 29. Mai 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung (HV) des Konzerns, die heute Morgen um 09:00 Uhr (CAT) mittels elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.418.286.973, was 85,43 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.830.567.264) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der der prozentuale Anteil der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der Stimmen für den Beschluss(1) % der Stimmen gegen den Beschluss(1) Anzahl der abstimmenden Aktien % der abstimmenden Aktien(2) % der bei Abstimmung enthaltenen Aktien(2) Einfacher Beschluss 1 - Bestellung der Abschlussprüfer und eines Einzelbetriebsprüfers 99,95% 0,05% 2.416.930.028 85,39% 0,05% Einfacher Beschluss 2 - Wahl eines Direktors: RA Stewart 98,15% 1,85% 2.416.660.263 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 3 - Wahl eines Direktors: TM Nombembe 99,76% 0,24% 2.416.558.459 85,37% 0,06% Einfacher Beschluss 4 - Wahl eines Direktors: PJ Hancock 99,75% 0,25% 2.416.653.719 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 5 - Wiederwahl eines Direktors: KA Rayner 82,67% 17,33% 2.416.672.359 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 6 - Wiederwahl eines Direktors: NJ Froneman 96,99% 3,01% 2.416.785.483 85,38% 0,05% Einfacher Beschluss 7.1 - Wahl des Vorsitzenden und eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: TM Nombembe 99,81% 0,19% 2.416.675.951 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 7.2 - Wiederwahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: SV Zilwa 99,74% 0,26% 2.416.707.647 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 7.3 - Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: HJR Kenyon-Slaney 96,97% 3,03% 2.416.680.663 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 7.4 - Wahl eines Mitglieds des Prüfungsausschusses: PJ Hancock 99,79% 0,21% 2.416.697.935 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.1 - Wahl des Vorsitzenden und Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: EJ Dorward-King 98,34% 1,66% 2.416.670.727 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.2 - Wahl eines Mitglieds des SESC: HJR Kenyon-Slaney 96,95% 3,05% 2.416.657.771 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.3 - Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: TV Maphai 96,45% 3,55% 2.416.635.842 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.4 - Wahl eines Mitglieds des SESC: PFM Boisseau 98,40% 1,60% 2.416.624.247 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.5 - Wahl eines Mitglieds des SESC: TM Nombembe 99,77% 0,23% 2.416.613.103 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.6 - Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: JS Vilakazi 95,60% 4,40% 2.416.637.823 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.7 - Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: KA Rayner 87,33% 12,67% 2.416.641.419 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.8 - Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: TJ Cumming 95,53% 4,47% 2.416.639.171 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 8.9 - Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: RP Menell 96,03% 3,97% 2.416.655.379 85,38% 0,06% Einfacher Beschluss 9 - Genehmigung zur Ausgabe von genehmigten, aber noch nicht emittierten Stammaktien 97,54% 2,46% 2.416.525.719 85,37% 0,06% Einfacher Beschluss 10 - Genehmigung zur Ausgabe von Beteiligungspapieren gegen Barzahlung 97,42% 2,58% 2.416.550.703 85,37% 0,06% Einfacher Beschluss 11 - Unverbindliche konsultative Abstimmung über die Vergütungsrichtlinie 97,70% 2,30% 2.416.067.606 85,36% 0,08% Einfacher Beschluss 12 - Unverbindliche konsultative Abstimmung über den Bericht zur Umsetzung der Vergütungsrichtlinie 75,53% 24,47% 2.416.260.530 85,36% 0,07% Sonderbeschluss 1 - Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz in Afrika 97,81% 2,19% 2.416.518.355 85,37% 0,06% Sonderbeschluss 2 - Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz außerhalb Afrikas 80,51% 19,49% 2.416.522.147 85,37% 0,06% Sonderbeschluss 3 - Genehmigung für das Unternehmen, finanzielle Unterstützung gemäß den Abschnitten 44 und 45 des Gesetzes zu gewähren 79,89% 20,11% 2.416.177.635 85,36% 0,07% Sonderbeschluss 4 - Erwerb eigener Aktien des Unternehmens und American Depositary Shares 81,95% 18,05% 2.416.889.102 85,39% 0,05% Anmerkungen: (1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung abgestimmt haben. (2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations and Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

DISCLAIMER

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussichtlich", "Ziel", "schätzen" und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.

WEBSITES

Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79780Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79780&tr=1



