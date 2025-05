Die meisten deutschen Gastronomiebetriebe rechnen in den nächsten zwei Jahren mit einem Anstieg der Nachfrage nach Shisha

Starke Unterstützung für Innovationen im Bereich der kohlefreien Shisha, um den Verbraucheranforderungen gerecht zu werden und den Umsatz zu steigern

Der Gastronomiesektor in Deutschland erlebt einen Shisha-Boom. Laut einer neuen Studie von AIR, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Social Inhalation, rechnen Gastronomiebetriebe im ganzen Land mit einem Anstieg der Nachfrage in den nächsten zwei Jahren.

Die Studie, die unter 400 Gastronomiebetrieben durchgeführt wurde, die in Deutschland, Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten Shisha anbieten, hatte zum Ziel, die zukünftige Nachfrage und Trends in vier der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Shisha-Märkte zu untersuchen. Sie zeigt, dass 83 der Unternehmen in Deutschland in den nächsten zwei Jahren mit einem Anstieg der Nachfrage nach Shisha rechnen, wobei die Unterstützung im ganzen Land groß ist.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Shisha zeigt die Studie auch, dass Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Über drei Viertel (77 %) der Lokale in Deutschland geben an, dass sie offen für die Einführung von Alternativen ohne Holzkohle sind, da sie den Wert eines saubereren, sichereren und effizienteren Erlebnisses erkennen, das dem wachsenden Fokus auf gesundheitsbewusste Optionen entspricht.

Darüber hinaus glauben viele deutsche Gastronomiebetriebe, dass solche Innovationen in ihrem Shisha-Angebot ihren Betrieb erheblich verbessern könnten. 28 erwarten eine Verringerung der Arbeitsbelastung für ihre Mitarbeiter und 27 gehen davon aus, dass sie gesundheitsbewusste Verbraucher ansprechen, da sie den Holzkohlerauch aus der Umgebungsluft und aus dem Konsumerlebnis entfernen. Beachtliche 25 erwarten sogar eine Steigerung ihres Umsatzes.

Eine große Herausforderung für deutsche Gastronomiebetriebe, die Shisha anbieten, ist die Einhaltung der lokalen Vorschriften zu Luftqualität, Emissionen und Brandschutz. 84 geben an, dass diese Probleme bei der Einführung des Produkts in ihren Räumlichkeiten Hindernisse geschaffen haben. Daher sehen 25 der Gastronomiebetreiber in der kohlefreien Technologie eine Lösung, um diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Ronan Barry, Chief Legal Corporate Affairs Officer bei AIR, sagte: "Diese Ergebnisse zeigen, dass Shisha weiterhin auf Erfolgskurs ist. Um diese Chance jedoch optimal zu nutzen, reicht es nicht aus, stillzustehen wir müssen mit den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen Schritt halten und weiterhin innovativ sein."

"Betriebe, die auf innovative Shisha-Produkte setzen, sichern nicht nur die Zukunftsfähigkeit ihres Geschäfts, sondern stärken auch die Kundenbindung, indem sie das Kundenerlebnis insgesamt verbessern. Durch die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Erfüllung steigender Erwartungen positionieren sich diese Unternehmen für langfristigen Erfolg in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt."

"Die Zukunft der Shisha ist zweifellos vielversprechend, und wer heute auf Innovation setzt, wird morgen davon profitieren. Wir arbeiten eng mit Gastronomiebetrieben in Deutschland und weltweit zusammen, um innovative, saubere und nachhaltige Lösungen anzubieten, mit denen Veranstaltungsorte ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben."

Holger Bösch, Präsident des Nachtclubverbands Deutschland und Eigentümer des Club Index in Schüttorf, hat OOKA Pro kürzlich in sein Angebot aufgenommen. Zu den Auswirkungen sagte er: "Wir wollten schon immer Shisha in unserem Lokal anbieten, aber die Kohleemissionen und die örtlichen Vorschriften machten dies zu schwierig. OOKA hat die Spielregeln völlig verändert, da wir nun ein erstklassiges Shisha-Erlebnis bieten können, ohne Kompromisse bei der Luftqualität oder der Sicherheit unserer Gäste eingehen zu müssen. Unsere Gäste sind begeistert, insbesondere von dem sauberen, gleichbleibenden Geschmack und dem Design. Damit haben wir eine völlig neue Einnahmequelle erschlossen und einen deutlichen Anstieg der Wiederholungsbesuche verzeichnet."

AIR hat es sich zum Ziel gesetzt, bei der Innovation im Bereich Shisha und beim Kundenerlebnis eine Vorreiterrolle einzunehmen. Vor knapp zwei Jahren brachte das Unternehmen OOKA auf den Markt, ein revolutionäres Gerät, das keine Holzkohle mehr benötigt und den Verbrauchern ein saubereres, sichereres und effizienteres Shisha-Erlebnis bietet.

Nach äußerst positiven Rückmeldungen und starken Verkaufszahlen brachte AIR OOKA Pro auf den Markt, das speziell für Gastronomiebetriebe entwickelt wurde. Mit einer Akkuladung für bis zu acht Sitzungen mehr als doppelt so viel wie das Vorgängermodell gewährleistet es einen unterbrechungsfreien Betrieb, insbesondere in stark frequentierten Lokalen. Das LED-Design mit anpassbarer Beleuchtung ermöglicht es den Betreibern, das Gerät an ihre spezifische Atmosphäre anzupassen und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. OOKA Pro ist ein weiterer Schritt in die Zukunft der Shisha und hilft Lokalen, den saubereren und effizienteren Service zu bieten, den sie und ihre Kunden verlangen.

Hinweis für Redakteure:

Über die Studie

400 Geschäftsinhaber (im Alter von 18+) von Gastronomiebetrieben, die Shisha anbieten, wurden zwischen dem 19.02.2025 und dem 24.02.2025 von Censuswide befragt mit jeweils 100 Befragten in den Märkten Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Deutschland und USA.

Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society, beschäftigt Mitglieder dieser Gesellschaft und befolgt den MRS-Verhaltenskodex sowie die ESOMAR-Grundsätze. Censuswide ist außerdem Mitglied des British Polling Council.

Über AIR

AIR ist Marktführer im weltweiten Shisha-Markt mit einem Volumen von 19 Milliarden US-Dollar und hat sich zum Ziel gesetzt, durch Inhalation überragende körperliche, emotionale und mentale Vorteile zu bieten. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai ist multinational in über 100 Ländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Europa, Nordamerika, Indien und Afrika vertreten. AIR hält 47 des Marktanteils in der Shisha-Kategorie in den Märkten, in denen es präsent ist, und ist das führende Unternehmen in einem Markt, der bis 2026 auf 22 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Zum Unternehmensportfolio gehören unter anderem Al Fakher, die weltweit führende Shisha-Marke, Hookah-Shisha.com, die weltweit führende E-Commerce-Plattform für Wasserpfeifen und Shisha, sowie OOKA, das weltweit erste kohlefreie Shisha-Gerät. Das Wissenschaftsprogramm von AIR, das in Zusammenarbeit mit unabhängigen akkreditierten Labors durchgeführt wird, ermöglicht die Entwicklung innovativer Produkte, die jahrhundertelange Tradition mit modernster Innovation verbinden, um die Gesundheit von Millionen Menschen weltweit zu schützen und ihren Genuss zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250528479541/de/

Contacts:

Medienkontakt

Matylda Kesicka Maisie Jenyon

airglobal@boldspace.com