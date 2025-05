MicroStrategy und CEO Michael Saylor setzen alles auf Bitcoin - aber wie funktioniert das wirklich? Prof. Dr. Holger Graf (@prof.goldgraf) analysiert in diesem Vortrag die einzigartige Finanzstrategie des Unternehmens: Von Kapitalerhöhungen über Wandelanleihen bis hin zur Rolle institutioneller Investoren wie der Allianz. Was steckt hinter dem sogenannten "Infinite Money Glitch"? Warum kaufen Versicherungen MicroStrategy-Anleihen, obwohl sie Bitcoin ablehnen? Und welche Rolle spielen Delta-Hedging und Convertible Arbitrage? Wer verstehen will, wie man mit Volatilität Geld verdienen kann - und wo dabei Risiken und Chancen liegen - sollte dieses Video nicht verpassen.