BlackRock plant Kauf von 10 % der IPO-Anteile von Circle, dem Emittenten von USDC

BlackRock plant, 10 % der IPO-Anteile von Circle, dem Emittenten des USDC-Stablecoins, zu erwerben, um seinen Einfluss im Kryptomarkt zu stärken, wie Bloomberg unter Berufung auf Insiderquellen berichtet.

Bloomberg stützt sich auf Insider-Informationen

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat Pläne angekündigt, etwa 10 % der Anteile am bevorstehenden Börsengang (IPO) von Circle Internet Financial, dem Emittenten des USDC-Stablecoins, zu erwerben.

Laut einem Bloomberg-Bericht vom 28. Mai 2025, der sich auf anonyme Quellen stützt, will BlackRock mit dieser Investition einen bedeutenden Einstieg in den Kryptomarkt vollziehen.

Circles Börsengang ist eingeleitet

Circle, das 2013 gegründete Unternehmen hinter dem zweitgrößten Stablecoin USDC mit einer Marktkapitalisierung von 60,9 Milliarden US-Dollar, hat am 27. Mai einen Börsengang mit 24 Millionen Class-A-Aktien eingeleitet, um bis zu 624 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Die Aktien, die unter dem Ticker "CRCL" an der New York Stock Exchange notiert werden, sind zwischen 24 und 26 US-Dollar pro Aktie bewertet.

Die IPO-Anteile setzen sich aus 9,6 Millionen Aktien von Circle selbst und 14,4 Millionen Aktien von bestehenden Aktionären, einschließlich CEO Jeremy Allaire, zusammen. Der Börsengang hat bereits großes Interesse geweckt, mit einer Nachfrage, die das verfügbare Aktienangebot um ein Vielfaches übersteigt. Auch Cathie Woods ARK Invest plant, bis zu 150 Millionen US-Dollar in Circle-Aktien zu investieren.

BlackRock ist bereits Partner von Circle

BlackRock, das bereits 90 % der Reserven des Circle Reserve Fund mit einem Nettovermögen von etwa 30 Milliarden US-Dollar (Stand 30. April 2024) verwaltet, unterstreicht mit diesem Schritt seine wachsende Rolle im Kryptosektor. Die Investition signalisiert eine zunehmende Verschmelzung von traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets, während Circle als eine der wenigen großen Krypto-nativen Firmen an die US-Börse geht.

"Das Interesse von BlackRock an Circles IPO ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen institutioneller Investoren in Stablecoins und die Zukunft des Kryptomarktes", kommentierte ein Analyst auf X. Weder BlackRock noch Circle haben die Berichte offiziell bestätigt, und es bleibt abzuwarten, ob BlackRock die Anteile direkt oder über Tochtergesellschaften erwirbt.

Die Preisgestaltung des IPO ist für den 4. Juni 2025 geplant, wobei führende Banken wie J.P. Morgan, Goldman Sachs und Citigroup als Konsortialführer agieren. Dieser Schritt könnte die Rolle von USDC als zweitgrößtem Stablecoin, der 24,6 % des Stablecoin-Marktes ausmacht, weiter festigen und die Integration von Kryptowährungen in die traditionelle Finanzwelt vorantreiben.

