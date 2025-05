ZBCN-Kurs explodiert heute 37,75 % und daher ist jetzt mehr möglich!

In den letzten Wochen hat das Zebec Network bedeutende Entwicklungen eingeleitet, welche den ZBCN-Kurs haben seitdem um 782,96 % steigen lassen. Heute gewann er durch eine neue Ankündigung weitere 37,75 % hinzu. Was genau passiert und wie sich der ZBCN-Kurs in nächster Zeit entwickeln könnte, erfahren Sie jetzt hier.

Zebec Network erwirbt Science Card

Am heutigen Tage wurde bekannt gegeben, dass das Zebec Network das E-Geld-Konto Science Card aufgekauft hat. Dieses ist ebenfalls wie die Zahlungskarte von ZBCN in Zusammenarbeit mit Mastercard entstanden und passt hervorragend zu dem eigenen Angebot. Schließlich lassen sich mit dieser auch Coins von 12 Chains für reguläre Zahlungen nutzen.

Mit der Science Card können Transaktionen aufgerundet und der Überschuss automatisch an diverse Forschungseinrichtungen unterschiedlichster Themenschwerpunkte gespendet werden, welche die Nutzer festlegen können. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, einen Anteil von 10 % des Gewinns an gemeinnützige Projekte zu spenden.

We're excited to join @Zebec_HQ to bring innovation to campus spending, research grants, and budgeting for universities across the UK. pic.twitter.com/Cq4BCQFcU9 - Science Card (@ScienceCardUK) May 29, 2025

Unterstützt werden sollen verschiedene Gebiete, welche sich in die Hauptkategorien Klimawandel, Gesundheitswesen und Quantencomputer unterteilen lassen. Beispielsweise wird die Forschung von Demenz, Krebsarten und mehr an unter anderem dem King's College London, der University College London, der Newcastle University und der Kingston University unterstützt.

Darüber hinaus hat sich Zebec Network in dem Bereich der Tokenisierung von RWAs mit der Nautilus Chain positioniert. Diese soll Echtzeittransaktionen über mehrere Netzwerke hinweg ermöglichen und widmet sich einem der vielversprechendsten Wachstumssektoren der nächsten Zeit. Über die letzten Monate hat sich die Anzahl der Abonnenten fast verdoppelt, wobei der ZBCN-Kurs durch das 1-prozentige Burning jedes Quartal unterstützt wird.

ZBCN-Kurs steigt in wenigen Wochen um 782,96 %

Unter den 200 am höchsten bewerteten Kryptowährungen hat es das Zebec Network mit seinem Kursanstieg von 160,79 % über die vergangenen 12 Monate auf den 18. Platz geschafft. Deutlich stärker hat sich der ZBCN-Coin hingegen seit dem 23. April entwickelt, als er von 0,0007105 USD bis auf heute 0,0062734 USD um 782,96 % stieg und die meisten anderen Coins übertraf.

Denn das Interesse an dem Zebec Network hat deutlich zugenommen, nachdem es in der letzten Zeit bedeutende Entwicklungsschritte verzeichnet hat, welche auf ein künftiges Wachstumspotenzial hinweisen. Daher konnte auch das Rekordvolumen von 70,29 Mio. USD erst heute wieder mit 200,44 Mio. USD übertroffen werden, nachdem es sich schon seit Tagen auf einem erhöhten Niveau befindet.

ZBCN-Chart | Quelle: TradingView

Zwar ist der RSI immer noch mit 88,55 stark überkauft und es fand noch keine größere Korrektur statt, andererseits bietet die aktuelle Bewertung von 461,46 Mio. USD noch etwas Spielraum. Schließlich widmet sich das Projekt auch dem DeSci-Bereich, welcher ebenfalls als besonders vielversprechend betrachtet wird und noch einiges an Innovationsspielraum bietet, der mit Science Card noch besser erschlossen werden kann.

Andererseits ging der letzte Kursanstieg bis zum 361,8er-Fibonacci-Level bei 0,0059041 USD, woraufhin erst einmal eine Korrektur einsetzte. Sicherer wäre ein Einstieg nach einer Konsolidierung bei 0,0030331 USD, allerdings gibt es angesichts des Marktumfeldes dafür keine Garantie. Die nächsten Kursziele befinden sich bei 0,0067913 USD und 0,0085489 USD, was Anstiegen von 16,88 % und 47,13 % entspricht.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.