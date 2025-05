Taktile, ein führender Anbieter von Entscheidungsautomatisierungssoftware für Banken und Fintechs, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Mitglied der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums anerkannt wurde einer Gruppe der weltweit vielversprechendsten Technologieführer, die nur auf Einladung beitreten können. Diese Anerkennung unterstreicht die Rolle von Taktile als Pionier im Bereich KI-gestützter Software für Finanzinstitute und sein Engagement für die Gestaltung integrativer, widerstandsfähiger und nachhaltiger Systeme.

Die Plattform von Taktile ermöglicht es Risikofunktionen, intelligentere, schnellere und transparentere Entscheidungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu treffen von der Kreditvergabe über die Betrugserkennung bis hin zu Compliance-Workflows. Angesichts des grundlegenden Wandels im Finanzsektor trägt die Arbeit von Taktile dazu bei, die Entscheidungsinfrastruktur zu modernisieren, die weltweit kritische Finanzdienstleistungen unterstützt.

"Die Systeme, die wir heute entwickeln, werden darüber entscheiden, wie finanzielle Entscheidungen morgen getroffen werden", so Maik Taro Wehmeyer, Mitbegründer und CEO von Taktile. "Wir fühlen uns geehrt, der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums beizutreten und unsere Perspektive zum Aufbau einer Infrastruktur einzubringen, die nicht nur intelligent, sondern auch anpassungsfähig, erklärbar und fair ist."

Als Mitglied der Global Innovators Community wird Taktile sich aktiv an Diskussionen mit verschiedenen Interessengruppen zu folgenden Themen beteiligen:

Festlegung moderner Entscheidungsstandards

Erweiterung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch bessere Infrastruktur

Förderung eines verantwortungsvollen Einsatzes von KI und Automatisierung

Abstimmung von Innovationen auf sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen

KI ist zwar ein wichtiger Faktor im Ansatz von Taktile, doch das übergeordnete Ziel des Unternehmens besteht darin, Finanzinstitute in die Lage zu versetzen, ihre Entscheidungsprozesse selbst zu steuern und zu kontrollieren durch die Beseitigung technischer Engpässe, die Ermöglichung schneller Experimente und die Verbesserung der Transparenz zwischen den Teams.

Ein Beispiel dafür ist Credix, ein Fintech-Unternehmen, das KMUs in Schwellenländern Zugang zu Krediten ermöglicht. Durch die Implementierung von Taktile und den Einsatz von dialogorientierten KI-Agenten zur Automatisierung des Inkassos kann Credix nun 80 der Rückzahlungsfälle autonom lösen, wodurch personelle Ressourcen für strategisches Wachstum und Kundenbindung frei werden.

Die Aufnahme von Taktile in die Community des Forums erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage von Finanzinstituten nach Entscheidungssystemen, die fortschrittliche Technologie mit einer starken Governance kombinieren. Durch seinen Beitrag zu den Initiativen des Forums möchte Taktile den weltweiten Übergang zu einer Infrastruktur unterstützen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Vertrauen in Einklang bringt.

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung dieses Dialogs teilt Taktile regelmäßig anwendungsbezogene Erkenntnisse aus der Praxis. Ein aktuelles Beispiel "GenAI-Anwendungen im Risikomanagement: 10 Beispiele aus der Praxis von Branchenführern"- untersucht, wie führende Institutionen generative KI auf sichere und effektive Weise operationalisieren.

Weitere Informationen zur Entscheidungsplattform von Taktile finden Sie unter www.taktile.com.

Über Taktile

Taktile ist eine KI-gestützte Entscheidungsplattform, die Finanzinstituten dabei hilft, ihr Risikomanagement zu automatisieren und zu verbessern. Von der Kundenaufnahme und Kreditvergabe über die Betrugserkennung bis hin zur Compliance und zum Inkasso ermöglicht Taktile Risikoteams die Entwicklung, Erprobung und Aktualisierung von Strategien, ohne auf Ingenieure angewiesen zu sein. Taktile wird von führenden Banken, Fintechs und Versicherern weltweit geschätzt und vereint Geschwindigkeit, Transparenz und Kontrolle in jeder Entscheidung. Das Unternehmen wurde im Frühjahrsbericht 2025 von G2 als Kategorieführer ausgezeichnet und hat seinen Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in Berlin und London.

