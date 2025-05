Auch an Himmelfahrt werden Aktien in Deutschland gehandelt. Nachdem der DAX in den vergangenen Tagen noch neue Rekordhochs erreicht hatte und heute zunächst fast ein Prozent im Plus gestartet war, machte sich gegen Ende des regulären Handels ein Hauch von Katerstimmung breit. Die Aktie von Vonovia war ohnehin den gesamten Tag über im Minus.Der Abschlag bei Vonovia hat aber keinen dramatischen Hintergrund. Vielmehr wurde die Immobilien-Aktie heute ex Dividende gehandelt, also abzüglich 1,22 Euro ...

