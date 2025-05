MEXIKO-STADT, Mexiko (ots/PRNewswire) -Altán Redes, América Móvil, AT&T Mexico und Telefónica Mexico kündigten die lokale Einführung der Initiative und ihr Potenzial für neue Geschäfte und branchenübergreifende Partnerschaften an.Auf der GSMA M360 LATAM (https://www.m360series.com/latin-america/en/) gaben Altán Redes, América Móvil, AT&T Mexico und Telefónica Mexico heute die Einführung von GSMA Open Gateway im Land bekannt. Diese von der GSMA geleitete globale Initiative ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, ihre Netze zu öffnen, um Innovation und Zusammenarbeit im gesamten digitalen Ökosystem zu fördern.GSMA Open Gateway (https://www.gsma.com/solutions-and-impact/gsma-open-gateway/) ist ein Standard, über den Mobilfunkbetreiber Entwicklern Zugang zu einer Reihe von Netzfunktionen bieten, die zur Entwicklung von Anwendungen und Diensten genutzt werden. Durch die Zusammenführung von Betreibern aus der ganzen Welt erleichtert die Initiative die Entwicklung digitaler Produkte, die nahtlos auf allen Geräten funktionieren, unabhängig von Land und Betreiber. Erreicht wird dies durch eindeutige Zugangspunkte, die so genannten Application Programming Interfaces (APIs), die als Gateways zu Informationen über Netzkapazitäten dienen.Diese APIs sind über das CAMARA (https://camaraproject.org/api-overview) Repository, ein Open-Source-Projekt der GSMA und der Linux Foundation, verfügbar, auf das Entwickler zugreifen können, um sie direkt in ihre Anwendungen zu integrieren. GSMA Open Gateway vereinfacht und beschleunigt die Innovation von Entwicklern und trägt zu einem reibungsloseren und sichereren Erlebnis bei.In der ersten Phase von GSMA Open Gateway lag der Schwerpunkt auf APIs für die digitale Sicherheit. Die drei in Mexiko vorgestellten APIs entsprechen diesem Trend:• SIM SWAP: Ermöglicht die Überprüfung des Austauschs von SIM-Karten in einem Mobilfunknetz;• Gerätestandort: Liefert Informationen über den Standort eines Geräts;• Nummerüberprüfung: Prüft, ob eine Telefonnummer mit einem bestimmten Gerät verbunden ist.Durch die Bereitstellung wichtiger Echtzeit-Informationen helfen diese APIs, Betrug bei Zahlungen und Finanztransaktionen aufzudecken und zu verhindern. So können sie beispielsweise verdächtige Änderungen am Mobilfunkanschluss eines Kunden kurz vor einer größeren Geldüberweisung erkennen und dem Nutzer mehr Sicherheit bieten.Seit dem Start auf dem MWC Barcelona 2023 haben sich über 73 Mobilfunkbetreibergruppen, die 284 Mobilfunknetze und fast 80 % der weltweiten Mobilfunkverbindungen repräsentieren, sowie 43 Vertriebspartner der Initiative angeschlossen. In Lateinamerika haben Argentinien, Brasilien, Chile und Peru bereits ihr erstes API-Portfolio eingeführt, und bis 2025 sollen weitere Märkte hinzukommen.Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung (https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mexicos-mobile-industry-joins-forces-to-simplify-the-development-of-applications-and-digital-services-through-gsma-open-gateway/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/GSMA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mexikos-mobilfunkindustrie-schlieWt-sich-zusammen-um-die-entwicklung-von-anwendungen-und-digitalen-diensten-durch-gsma-open-gateway-zu-vereinfachen-302468695.htmlPressekontakt:Dan Thomas,dan.thomas@gsma.com,07816267848Original-Content von: GSMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72603/6044942