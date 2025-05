East Moline, Ill. (ots/PRNewswire) -YASH Technologies, ein globaler Anbieter von Technologie- und Geschäftsumwandlungsdiensten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency erreicht hat. Diese Spezialisierung zeichnet YASH als AWS-Partner aus, der Kundschaft und das AWS Partner Network (APN) dabei unterstützt, die Entwicklung von Services, Tools und Infrastrukturen voranzutreiben, die für die Einbindung generativer KI-Technologien entscheidend sind.Das Erreichen der AWS Generative AI-Kompetenz zeichnet YASH als AWS-Partner mit nachgewiesener technischer Kompetenz und nachweislichem Erfolg bei der Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau skalierbarer, produktionsfähiger generativer KI-Lösungen aus, die auf die Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. YASH verfügt über die Erfahrung und das Fachwissen aus erfolgreichen Projekten zur Bewältigung von Kundenherausforderungen unter Verwendung von generativen KI-Lösungen als Enabler ihrer digitalen Transformationsstrategien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, zur Bereitstellung von hyperpersonalisierten und ansprechenden Inhalten, zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen sowie zur Bereitstellung von umsetzbaren Ergebnissen auf der Grundlage von generativer KI-Technologie von AWS."YASH ist stolz darauf, die AWS Generative AI-Kompetenz zu erhalten", so Ashish Maheshwari, Vizepräsident und Leiter Globale Allianzen und Business, AWS bei YASH Technologies. "Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden dabei zu helfen, ihre generativen KI-Projekte zu beschleunigen, indem sie die Flexibilität, den Umfang der Services und das Innovationstempo nutzen, die AWS bietet. Diese Anerkennung bestätigt unsere Fähigkeit, unternehmenstaugliche KI-Lösungen zu entwickeln sowie bereitzustellen, die reale geschäftliche Herausforderungen lösen und es der Kundschaft ermöglichen, mit Zuversicht, Schnelligkeit sowie Skalierbarkeit von der Pilotphase zur Produktion überzugehen."Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von YASH, die Einführung generativer KI durch die Integration großer Sprachmodelle, robuster Cloud-Infrastruktur und kontextbezogener Geschäftsanwendungen verantwortungsvoll voranzutreiben. Durch die Nutzung von AWS-Services, einschließlich Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, Amazon CodeWhisperer und Amazon Q, hat YASH innovative Lösungen für verschiedene Branchen und Unternehmensfunktionen entwickelt."Generative KI definiert neu, wie Unternehmen arbeiten, konkurrieren und Werte schaffen", sagt Nitin Gupta, Globaler Leiter, Digital, KI & Cloud Infrastrukturmanagement Services bei YASH Technologies. "Mit dieser Auszeichnung wird unsere Fähigkeit, zukunftsorientierte Unternehmen zu unterstützen, weiter gestärkt. Durch die Kombination unseres domänenorientierten Ansatzes mit den leistungsstarken GenAI-Fähigkeiten ermöglichen wir unserer Kundschaft eine strukturierte, verantwortungsvolle sowie beschleunigte Einführung von KI und helfen ihnen dabei, KI-erste Unternehmen zu werden."Diese jüngste Errungenschaft stärkt die erweiterte Zusammenarbeit von YASH mit AWS. YASH besitzt AWS-Kompetenzen in den Bereichen Daten und Analysen, Migration und Modernisierung, DevOps sowie Cloud Operations. Mit der AWS Generative AI Competency stärkt YASH seine Position als vertrauenswürdiger AWS-Partner für Unternehmen, die KI sicher und in großem Umfang einsetzen wollen.Informationen zu YASH TechnologiesYASH Technologies konzentriert sich darauf, seine Kundschaft in die Lage zu versetzen, ihr Geschäft neu zu gestalten und eine ergebnisorientierte KI-gestützte digitale Transformation voranzutreiben. Als globaler Technologie-Integrator und Outsourcing-Partner kombiniert YASH strategische Beratung, Technologie-Consulting sowie flexible Geschäftsmodelle, um Kunden dabei zu helfen, einen Mehrwert aus ihrer digitalen Reise zu ziehen. Das beratende Framework integriert Fachwissen, proprietäre Methoden sowie digitale Lösungen, um sichere Anwendungs-, Cloud-, Infrastruktur- und technische Dienstleistungen bereitzustellen. YASH hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über globale Liefer- und Vertriebszentren, die Kunden auf sechs Kontinenten bedienen. Das Unternehmen ist nach CMMI DEV V2.0 Level 5, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 und ISO 20000:2011 zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.yash.com oder per E-Mail an info@yash.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2698829/YASH_Technologies_badge.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1245393/5248703/YASH_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yash-technologies-erlangt-die-aws-generative-ai-kompetenz-302468727.htmlPressekontakt:sachin.singh@yash.com; reema.kumari@yash.comOriginal-Content von: YASH Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179909/6044951