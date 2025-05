© Foto: picture alliance / abaca | Olivier Douliery

Das "Orakel aus Omaha" fand früh seinen Weg und performte die Märkte mit Wissen und Geschick über Jahrzehnte deutlich aus. Dieses Vermögen konnten seine Anleger mit ihm verdienen.Warren Buffetts Börsenerfolg ist beeindruckend und faszinierend zugleich. Heute ist er mit einem Vermögen von 156,9 Milliarden US-Dollar der fünftreichste Mensch der Welt (26.05.2025). Dabei hat er bereits 58 Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke abgegeben und wird nach seinem Tod auch sein verbleibendes Vermögen spenden. Mit Wertekompass und Fleiß an die Weltspitze Warren Buffett wurde 1930 inmitten der Weltwirtschaftskrise geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Omaha (Nebraska, USA) auf. Die …