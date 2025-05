New York (ots/PRNewswire) -Neue Integrationen erweitern die Multi-Chain-Unterstützung von Rain und ermöglichen es Partnern, Stablecoin-basierte Kartenprogramme problemlos auf noch mehr Blockchains gleichzeitig einzuführenRain, die globale Kartenausgabeplattform auf Basis von Stablecoins, gab heute die native Unterstützung für Solana, Tron und Stellar bekannt und erweitert damit ihre Mission, eine moderne Finanzinfrastruktur aufzubauen, die zugänglicher, programmierbarer und globaler ist. Mit diesen Integrationen ermöglicht Rain Partnern, die auf der hochleistungsfähigen Infrastruktur von Solana, dem stabilen Ökosystem von Tron und dem auf Überweisungen ausgerichteten Netzwerk von Stellar aufbauen, schnell konforme Kartenprogramme zu starten und Stablecoins für reale Zahlungen einzusetzen, darunter Verbraucher- und B2B-Ausgaben, grenzüberschreitende Auszahlungen und Plattformauszahlungen.Rain ist das einzige Visa Principal Member, das es Partnern ermöglicht, Programme über mehrere Blockchains gleichzeitig einzusetzen und zu verwalten. Diese Möglichkeit ist standardmäßig verfügbar und unterstützt sowohl verwahrende als auch nicht verwahrende Wallets. Sie vereinfacht die Ausgabe von weltweit einsetzbaren Karten durch Börsen, Fintechs, Neobanken und Plattformen erheblich und ermöglicht die sofortige Verwendung von Stablecoins bei über 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen."Die schnelle Entwicklung von Lösungen, die den Anforderungen unserer Partner entsprechen, ist Teil des Engagements von Rain für den Aufbau einer globaleren, offeneren und effizienteren Finanzinfrastruktur", erklärte Charles Yoo-Naut, CTO und Mitbegründer von Rain. "Durch die native Unterstützung von Solana, Tron und Stellar stellen wir unsere Lösung nun in noch mehr Ökosystemen bereit und ermöglichen es unseren Partnern, skalierbare, auf Stablecoins basierende Kartenprogramme zu entwickeln, die Zahlungen für alle verbessern."Ein Beispiel hierfür ist KAST, eine auf Solana basierende Neobank-App, die in Zusammenarbeit mit Rain Marken-Karten anbietet, mit denen Nutzer Stablecoins direkt aus ihrer Wallet ausgeben können. Dank der schnellen und kostengünstigen Architektur von Solana kann KAST nahtlose Zahlungserlebnisse in Echtzeit für seine wachsende Nutzerbasis auf globalen Märkten entwickeln.Ein weiteres Beispiel ist Offramp, eine Fintech-Plattform, die auf Tron basiert und bei ihrem Kartenprogramm mit Rain zusammenarbeitet. Offramp hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen weltweit mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen, und verfügt über eine starke Präsenz in Lateinamerika. Mit einer von Rain herausgegebenen Visa-Karte können Nutzer digitale Dollar überall dort verwenden, wo Visa akzeptiert wird, wodurch On-Chain-Assets in der realen Welt nutzbar werden.Diese neuen Integrationen sind eine Reaktion auf die steigende Nachfrage von Plattformen, die nahtlose, an Stablecoins gekoppelte Ausgaben ermöglichen und den Zugang zu Karten über Ökosysteme hinweg erweitern möchten. Rain unterstützt bereits Arbitrum, Optimism und Polygon. Diese Erweiterung festigt die Führungsposition von Rain als Anbieter einer Multi-Chain-Karteninfrastruktur mit nativer Stablecoin-Unterstützung.Rain hat im März eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 24,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die heutige Ankündigung markiert einen weiteren Schritt in der rasanten Entwicklung von Rain und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Kapital einzusetzen, um neue Partner zu unterstützen, seine globale Präsenz auszubauen und die weltweit steigende Nachfrage nach programmierbaren Zahlungslösungen zu bedienen.Informationen zu Rain: Rain ist eine globale Plattform für die Ausgabe von Karten und Zahlungen, die auf Stablecoins basiert. Als Visa Principal Member ermöglicht Rain seinen Partnern die schnelle und konforme Einführung von Marken-Kartenprogrammen, ohne dass sie auf Drittbanken oder fragmentierte Infrastrukturen angewiesen sind. Die entwicklerfreundliche API von Rain bietet eine vollständig anpassbare Full-Stack-Ausgabelösung, die sowohl Custodial- als auch Non-Custodial-Wallets unterstützt und nativ über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg funktioniert. Rain-Karten werden weltweit bei über 150 Millionen Händlern akzeptiert, sodass digitale Vermögenswerte überall dort, wo Visa akzeptiert wird, sofort verwendet werden können. Rain genießt das Vertrauen von Branchenführern und baut wichtige Finanzinfrastrukturen neu auf, um einen effizienteren Geldfluss rund um den Globus zu ermöglichen. Weitere Informationen unter https://www.rain.xyz/