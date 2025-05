Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Meyer Burger stoppt Solarmodulproduktion und entlässt 282 Mitarbeitende in den USA



29.05.2025 / 22:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, 29. Mai 2025 Meyer Burger stoppt Solarmodulproduktion und entlässt 282 Mitarbeitende in den USA Die Meyer Burger Technology AG sieht sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel gezwungen, seine noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA zu stoppen. Heute (29. Mai 2025) erhielten alle noch verbliebenen 282 Mitarbeitende am Standort Goodyear, AZ, die Kündigungen. Die Produktion mit einer Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt wurde umgehend eingestellt. Die Zukunft des Standorts ist offen. Meyer Burger befindet sich weiterhin in Gesprächen zur Restrukturierung mit einer Ad-hoc-Gruppe aus Vertretern von Anleihegläubigern. Betroffen sind zwei durch MBT Systems GmbH ausgegebene und von Meyer Burger Technology AG garantierte und 2027 bzw. 2029 fällige Wandelanleihen. Sobald weitere Einzelheiten bekannt sind, wird Meyer Burger wieder informieren. Medienkontakt Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

