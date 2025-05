Ethereum führt möglichen Altcoin-Aufschwung an

Während sich Bitcoin nach wie vor stabil über der Marke von 107.000 US-Dollar hält, könnte nun schon bald die erwartete Altcoin Season starten. Besonders Ethereum sorgt für Gesprächsstoff: Ein zaghafter Ausbruch über die 2.900 US-Dollar-Marke könnte ein erster Aufbruch für eine beginnende Rotation in den Altcoinsektor sein. Doch von echter Euphorie ist im Gesamtmarkt noch nichts zu spüren.

TOTAL3 und Bitcoin-Dominanz zeigen wichtige Signale

Die Kapitalisierung aller Altcoins ohne Bitcoin und Ethereum (TOTAL3) pendelt aktuell zwischen 881 und 925 Milliarden US-Dollar - eine klassische Seitwärtsphase ohne klaren Impuls. Solange kein Ausbruch über 925 erfolgt, bleibt Vorsicht angesagt. Erst oberhalb dieses Levels könnte man von einem bestätigten Ausbruch sprechen, der möglicherweise eine neue Altcoin-Rally einleitet.

Die Bitcoin-Dominanz zeigt unterdessen Schwäche und hat sich zuletzt impulsiv in Richtung Süden bewegt. Dieser Rückgang ist grundsätzlich ein positives Zeichen für den Altcoinmarkt, da er auf eine Verlagerung von Kapital aus Bitcoin in kleinere Coins hindeutet. Der Bereich um 62,8 Prozent dient als kritische Unterstützung. Fällt diese, könnte das ein weiterer Schub für Altcoins sein.

Ethereum und andere Altcoins in entscheidenden Bereichen

Ethereum zeigt Stärke, bleibt aber noch unter dem psychologisch wichtigen Niveau von 3.000 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber, idealerweise mit Volumen, wäre ein deutliches Signal. Solange das nicht geschieht, ist auch bei ETH weiterhin Geduld gefragt. Aber auch andere Coins sind derzeit in wichtigen Bereichen unterwegs: Litecoin hält sich stabil über dem Support bei 93,5 US-Dollar, XRP klebt am horizontalen Support bei rund 2,37 US-Dollar und Cardano wurde bei der wichtigen Unterstützung von 0,73 erneut erfolgreich getestet.

Quant hingegen konnte seinen Zielbereich um 120 US-Dollar ansteuern und zeigt bullische Tendenzen. Eine Konsolidierung über diesem Niveau könnte den Weg in Richtung 130 US-Dollar ebnen. Fetch.ai zeigt sich technisch am stärksten - nach einem Ausbruch aus der Bullenflagge könnte nun der Retest bei 89 Cent folgen, wobei oberhalb von 93 Cent Platz für eine Bewegung in Richtung 1,10 US-Dollar wäre.

