GameStop kopiert MicroStrategy-Modell mit ersten Bitcoin-Käufen

GameStop folgt dem Trend großer Unternehmen und kauft erstmals Bitcoin. Nachdem Michael Saylor mit MicroStrategy an der Börse unglaublichen Erfolg feiern konnte, ziehen immer mehr Unternehmen nach. Auch der Spielehändler GameStop, der 2021 als Meme-Aktie an der Börse Schlagzeilen machte, beginnt nun damit, eine Kopie der Bitcoin-Holding-Strategie zu bauen.

GameStop steigt mit 4.710 Bitcoin in Kryptowährungen ein

GameStop verkündete am Mittwoch offiziell zum ersten Mal, Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen gekauft zu haben. Konkret erwarb der Konzern zu einem Kurs von 108.903 US-Dollar 4.710 Anteile am Bitcoin im Gesamtwert von 513 Millionen US-Dollar. In Zukunft sollen weitere Käufe folgen.

Das Unternehmen nutzt seine hohe Bewertung zur Aufnahme von Eigenkapital, um damit Assets zu kaufen - in erster Linie Bitcoin. Damit kopiert GameStop relativ eindeutig die Strategie des Unternehmens MicroStrategy von CEO Michael Saylor, der ebenfalls das Premium gegenüber dem NAV bei der Aktienbewertung zu Kapitalerhöhungen und zum Kauf von Bitcoins nutzt. Allerdings stellt sich angesichts von immer mehr Unternehmen, die diese Vorgehensweise anwenden, die Frage, ob das Aufgeld, das Investoren aktuell für die Aktien bezahlen, langfristig tatsächlich gerechtfertigt werden kann.

MicroStrategy setzt Bitcoin-Käufe unbeirrt fort

Während die Zahl der MicroStrategy-Nachahmer zunimmt, kauft die Holding von Michael Saylor allerdings weiter unbeirrt Bitcoin. In der vergangenen Woche akkumulierte das Unternehmen 4.020 Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen im Wert von 427 Millionen US-Dollar. Dazu gab MicroStrategy im selben Zeitraum 847.000 eigene Aktien im Wert von 348 Millionen US-Dollar aus.

Auch in Zukunft will Saylor übrigens weiter Bitcoins kaufen. Dazu kündigte das Unternehmen die Ausgabe von verzinsten Vorzugsaktien im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar an. Die Emission und der Verkauf sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Dementsprechend geht der Run der Unternehmen auf Bitcoin immer weiter und die Nachfrage könnte sich tendenziell weiter positiv auf den Kursverlauf auswirken.

