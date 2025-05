SEC startet Prüfverfahren für XRP-ETF - Positive Signale für den Markt

Die Stimmung rund um XRP hat sich trotz anhaltender Schwankungen am Kryptomarkt deutlich aufgehellt. Die SEC hat offiziell bestätigt, ein Prüfverfahren für einen geplanten Spot-ETF auf XRP einzuleiten, was als bedeutender Fortschritt für die institutionelle Akzeptanz der Kryptowährung gewertet wird.

WisdomTree XRP Trust: ETF-Antrag in der Bewertungsphase

Der Antrag bezieht sich auf den "WisdomTree XRP Trust" und befindet sich nun in einer neuen Bewertungsphase nach Abschnitt 6 des Securities Exchange Act von 1934. Sollte die Zulassung erfolgen, könnten Anteile an der Cboe BZX Exchange gehandelt werden, die den XRP-Kurs abbilden. Das würde es ermöglichen, XRP-Exposure zu erhalten, ohne direkt mit Wallets oder Private Keys zu arbeiten.

WisdomTree, bereits im Kryptobereich aktiv, will damit einen regulierten Zugang zu XRP bieten. Dabei stehen Anlegerschutz und mögliche Marktmanipulation im Fokus der Bewertung. Da bereits ein rechtliches Fundament existiert, wonach XRP nicht als Wertpapier gilt - vergleichbar mit Bitcoin und Ethereum - steigen die Chancen auf eine Zulassung. Verzögerungen gelten jedoch als wahrscheinlich, nicht zuletzt wegen der Vorgeschichte zwischen XRP und der SEC.

XRP-Kurs unter Druck trotz positiver Nachrichten

XRP liegt derzeit bei 2,28 US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 134 Milliarden US-Dollar. In den letzten sieben Tagen ist der Preis um 5,5 Prozent gefallen, womit sich der Token aktuell in einer kritischen Zone befindet, da wichtige Unterstützungen unterboten wurden. Zuletzt wurde eine zentrale Support-Zone unterschritten - konkret der Value Area Low, der durch eine blaue Linie markiert ist und zwei Wochen lang gehalten hatte.

XRP bewegt sich aktuell unterhalb des Point of Control (POC) bei etwa 2,35 US-Dollar. Solange dieses Level nicht zurückerobert wird, dominiert Verkaufsdruck. Sollte es XRP nicht gelingen, den POC zu durchbrechen und als neue Unterstützung zu etablieren, ist mit weiteren Verlusten zu rechnen. Zwischen 2,25 und 2,28 US-Dollar existiert allerdings eine Support-Zone, die kurzfristig stützen könnte - vorausgesetzt, die Abwärtsdynamik lässt nach.

MIND of Pepe Presale sammelt über 11 Millionen Dollar ein

Der Presale von MIND of Pepe ($MIND) hat inzwischen über 11 Millionen US-Dollar eingesammelt und wird in weniger als 48 Stunden beendet. Das offizielle Claim-Datum wurde auf den 3. Juni um 15:00 Uhr deutscher Zeit festgelegt. Das Projekt verbindet den klassischen Meme-Charakter von Pepe mit KI-Technologie und steht kurz vor dem Start auf zentralen Börsen.

Bereits vor dem Listing ist ein Teil der Technologie live nutzbar. Auf X analysiert ein KI-Agent laufend trendende Krypto-Diskussionen, bewertet die Stimmung und liefert Echtzeit-Einblicke. Hintergrund ist das kommende MIND Terminal - eine KI-gestützte Tradingplattform für Krypto, die Marktstimmung, Token-Launches, Liquiditätsdaten und Echtzeit-Schlagzeilen kombiniert. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0037515 US-Dollar pro Token, wobei viele Experten davon ausgehen, dass die Anfangsphase äußerst volatil sein wird.

