Am ETF-Markt in den USA bahnt sich ein Paradigmenwechsel an: Anleger ziehen Kapital aus Goldfonds ab und stecken es in Bitcoin. In den vergangenen fünf Wochen flossen über 9 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-ETFs, allen voran in den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Im selben Zeitraum verzeichneten goldgedeckte Fonds Abflüsse von mehr als 2,8 Milliarden Dollar, wie Bloomberg berichtet.Der Grund für die Verschiebung: Bitcoin wird zunehmend als ernst zu nehmende Alternative zum "digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...