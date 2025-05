NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder etwas zugelegt. Ein juristisches Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der Importzölle ließ die Anleger an der Wall Street letztlich kalt. Das Bundesgericht für internationalen Handel hatte es Washington zunächst untersagt, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Kurz vor Handelsschluss hob das eingeschaltete Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Zölle von Präsident Donald Trump vorerst auf. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung.

Der Dow stieg am Ende um 0,28 Prozent auf 42.215,73 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 5.912,17 Punkte. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen Nasdaq 100 ging es nach einem starken Handelsauftakt letztlich um 0,21 Prozent auf 21.363,95 Punkte nach oben./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711