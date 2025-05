NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Ben Davis bezog sich am Donnerstag auf einen Medienbericht, wonach der Rohstoff- und Bergbaukonzern eine umfassende Umstrukturierung seiner Kohle- und Ferrolegierungsanlagen in eine australische Tochtergesellschaft vorgenommen habe. Wenn diese Umstrukturierung der Geschäftsbereiche einer möglichen Ausgliederung und Börsennotierung von Vermögenswerten in Australien vorausgehe, könnten die Aktien von Glencore deutlich Fahrt aufnehmen./rob/la/he



