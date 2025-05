Grammarly, der renommierte KI-Assistent für Kommunikation und Produktivität, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen General Catalyst dem Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar bereitstellt. Damit unterstreicht General Catalyst seine langfristige Unterstützung für Grammarly, das sich nach der Übernahme von Coda im Januar 2025 zu einer KI-Produktivitätsplattform für Apps und Agenten entwickelt hat.

Grammarly wird das Go-to-Market-Investment aus dem Customer Value Fund (CVF) von General Catalyst für den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie für strategische Akquisitionen einsetzen. Dank des neuen Kapitals wird Grammarly seinen Kundenstamm vergrößern und die Reichweite seiner KI-Produktivitätsplattform ausbauen können.

Über 40 Millionen Nutzer vertrauen tagtäglich auf Grammarly, wodurch das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 700 Millionen US-Dollar erzielen konnte. Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde wird Grammarly sein Wachstum durch Investitionen in Produktinnovationen, Vertrieb und Marketing sowie strategische Akquisitionen weiter beschleunigen können.

"Die Integration von Coda und Grammarly hat ein enormes Potenzial in Bezug auf die Arbeitsweise und Kommunikation der Menschen freigesetzt", so Shishir Mehrotra, CEO von Grammarly. "Die Innovationskraft unserer Teams ist eine große Inspiration für mich. Grammarly hat sich mittlerweile zu einer Produktivitätsplattform entwickelt, die von jedem genutzt werden kann, vom einzelnen Studenten über wachsende Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Das Leistungsspektrum, das wir heute abdecken können, ist wirklich beeindruckend. Durch die fortgesetzte Partnerschaft mit General Catalyst und das Vertrauen, das sie in unsere Vision setzen, können wir schneller und nachhaltiger wachsen, um Millionen von Menschen zu erreichen, die von unseren Tools profitieren."

"Dieses Investment steht für weit mehr als nur Kapital; wir betrachten es als strategischen Wegbereiter für die nächste Wachstumsphase von Grammarly", erklärte Pranav Singhvi, Managing Director und Co-Head des CVF.

"Wir arbeiten seit Jahren mit dem Team von Grammarly zusammen, das schon früh eine führende Rolle im Bereich der angewandten KI eingenommen hat. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Erweiterung unserer Partnerschaft langfristig einen erheblichen Mehrwert schaffen und die Fähigkeit von Grammarly weiter stärken wird, die Einführung in Unternehmen durch transformierte Arbeitsabläufe und branchenübergreifende Kommunikation zu beschleunigen", so Hemant Taneja, CEO von General Catalyst.

Die KI-Produktivitätsplattform

Grammarly betreibt eine Infrastruktur, die KI über mehr als 500.000 Anwendungen und Websites direkt zu den Nutzern bringt. So können KI-Agenten, darunter Grammarlys Korrektur-, Paraphrasierungs-, Stilvorschlags- und KI-Erkennungsagenten, in direkter Zusammenarbeit mit dem Kunden Inhalte problemlos lesen, verbessern, Vorschläge machen und bearbeiten. Coda hat die letzten Jahre damit verbracht, Coda Docs zu perfektionieren. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke, flexible Produktivitätssuite. Vor kurzem wurde Coda Brain eingeführt, das Unternehmenswissen erschließt und nutzbar macht. Gemeinsam treiben Grammarly und Coda den Wandel bei der Integration von KI in den Arbeitsalltag maßgeblich voran und entwickeln Technologien, die wie ein aufmerksamer Kollege funktionieren, den Kontext verstehen und Menschen dabei unterstützen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.

Über Grammarly

Grammarly ist der renommierte KI-Assistent für Kommunikation und Produktivität, der über 40 Millionen Menschen und 50.000 Organisationen dabei unterstützt, ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen. Unternehmen wie Atlassian, Databricks und Zoom setzen bei der Ideenfindung, der Erstellung von Inhalten und der Verbesserung der Kommunikation, die von elementarer Bedeutung für ihre Arbeit ist, auf Grammarly. Grammarly arbeitet dabei genau dort, wo Sie arbeiten. Es lässt sich nahtlos in über 500.000 Anwendungen und Websites integrieren. Coda, der Entwickler leistungsstarker KI-Produktivitätswerkzeuge, ist jetzt Teil von Grammarly. Gemeinsam definieren sie die Zusammenarbeit neu und transformieren die Art und Weise, wie wir Dinge erledigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter grammarly.com/about.

