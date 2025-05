Der Silberpreis zeigt sich aktuell in einer spannenden technischen Verfassung. Nachdem sich das Edelmetall in den vergangenen Wochen volatil entwickelte, bewegt es sich derzeit in einer markanten Seitwärtsrange. Aktuell notiert der Silberpreis am Donnerstagmorgen bei 33,23 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von -0,04 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus ...

