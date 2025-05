ClickHouse, Inc., ein führender Anbieter von Echtzeitanalysen, Data Warehousing, Observability und KI/ML, gab heute bekannt, dass es 350 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierungsrunde gesammelt hat. Die Runde wurde von Khosla Ventures angeführt, unter Beteiligung der neuen Investoren BOND, IVP, Battery Ventures und Bessemer Venture Partners sowie bestehender Investoren wie Index Ventures, Lightspeed, GIC, Benchmark, Coatue, FirstMark und Nebius. Die heutige Runde folgt auf frühere Investitionen in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf über 650 Millionen US-Dollar beläuft.

The ClickHouse Founders Aaron Katz, Yury Izrailevsky, Alexey Milovidov

Die kombinierten Mittel werden für die Skalierung der Produktentwicklung, die Unterstützung der globalen Expansion und die Vertiefung der Partnerschaften mit Kunden und Technologieanbietern verwendet, die die nächste Welle von KI-nativen Anwendungen entwickeln. Zusätzlich zu dieser Finanzierung hat ClickHouse eine Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Führung von Stifel und Goldman Sachs gesichert.

Die Dynamik hinter ClickHouse nimmt weiter zu: Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr um über 300 gewachsen und bedient mittlerweile über 2.000 Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Fintech, Transport, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Zu den neuen Kunden zählen unter anderem Anthropic, Tesla und Mercado Libre aus Argentinien. Sie schließen sich Unternehmen wie Sony, Meta, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart sowie KI-Innovatoren wie Sierra, Poolside, Weights Bases, Langchain und vielen anderen an.

Die heutige Ankündigung erfolgte auf der ersten Anwenderkonferenz von ClickHouse, auf der vorgestellt wurde, wie Unternehmen Datenprodukte entwickeln, um den Anforderungen des agentenbasierten Zeitalters gerecht zu werden.

"Da KI-Agenten in datengesteuerten Anwendungen, der Observability, der Dateninfrastruktur und darüber hinaus immer mehr Verbreitung finden, hat die Nachfrage nach agentenorientierten Datenbanken wie ClickHouse einen Wendepunkt erreicht. Die Zukunft der Analytik liegt nicht nur in Dashboards. Es sind intelligente Agenten, die Daten interpretieren, Workflows auslösen und Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen", so Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Aber KI ist nur ein Treiber. Wir haben ClickHouse von Anfang an so konzipiert und entwickelt, dass es ein breites Spektrum an Echtzeit-Datenanwendungen in verschiedenen Branchen unterstützt, und unsere Dynamik spiegelt wider, dass Unternehmen nach einer Plattform suchen, die mit ihren Skalierungsambitionen Schritt halten kann."

"Wir haben in ClickHouse investiert, weil das Unternehmen eine der wichtigsten infrastrukturellen Herausforderungen des Zeitalters der KI und Agenten löst: die Bereitstellung von Echtzeit-Datenplattformen, die sowohl traditionelle Analysen als auch die wachsenden Anforderungen KI-nativer Workloads unterstützen", so Ethan Choi, Partner bei Khosla Ventures. "Da KI jede Branche verändert, wird die Fähigkeit, schnelle, skalierbare und kosteneffiziente Analysen zu liefern, immer wichtiger. ClickHouse ist auf dem besten Weg, die Standard-Engine für intelligente Datenprodukte der nächsten Generation zu werden."

Die nächste Herausforderung: Echtzeitanalysen für agentenbasierte Workloads

Die Marktattraktivität von ClickHouse beruht auf einem grundlegenden Wandel: Unternehmen erstellen nicht mehr nur Dashboards oder Batch-Berichte, sondern intelligente Echtzeit-Datenplattformen, die sowohl Menschen als auch KI-Agenten bedienen müssen. Da KI-Agenten Abfragen viel schneller und in höherer Frequenz generieren können als menschliche Analysten, müssen agentenorientierte Datenbanken interaktive Analyseabfragen mit geringer Latenz und immer höherem Durchsatz unterstützen.

ClickHouse wurde von Grund auf für diese Anforderungen entwickelt. Seine leistungsstarke, spaltenorientierte Speicher-Engine ermöglicht interaktive, analytische Abfragen in riesigen Datensätzen mit minimaler Latenz perfekt für KI- und ML-Anwendungen, Echtzeitanalysen, Cloud-Data-Warehousing und Observability-Workloads.

Auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt: Hochleistungsanalysen für alle Branchen

Herkömmliche Datenbanken und Warehouses haben Mühe, mit dieser Nachfrage Schritt zu halten. Transaktionsdatenbanken lassen sich nicht für analytische Workloads skalieren. Herkömmliche Data Warehouses sind hingegen für interne, batchlastige Anwendungsfälle mit begrenzter Parallelität und langsamer Performance optimiert. Suchorientierte Technologien sind für strukturierte Analysen schließlich unerschwinglich teuer sie benötigen zehnmal mehr Speicherplatz und Rechenleistung und schränken den praktischen Anwendungsbereich aufgrund der Kosten ein.

Im Gegensatz dazu bietet ClickHouse eine speziell entwickelte Lösung, die diese Lücke schließt und leistungsstarke Analysen mit der Skalierbarkeit und Parallelität kombiniert, die intelligente, datengesteuerte Anwendungen heute benötigen.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, die sofortige Einblicke aus riesigen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und immer häufigere und komplexere Abfragen generieren, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse wird von führenden Unternehmen wie Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart geschätzt und hilft Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

