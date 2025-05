Experte prognostiziert Ende des Bitcoin-Vierjahreszyklus

Eines der wichtigsten Ereignisse für die Bitcoin-Investoren stellte bisher das Halving dar. Mittlerweile hat sich der Markt allerdings stark gewandelt, sodass ein viel beachteter Krypto-Experte nun sogar davon ausgeht, dass es das Ende des Vierjahreszyklus von Bitcoin ist. Was ihn zu dieser Vermutung kommen lässt und welche weiteren Daten dies untermauern, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Historischer Vierjahreszyklus könnte Geschichte sein

Einer der wichtigsten historischen Trends des Krypto-Marktes und insbesondere für Bitcoin stellt der Vierjahreszyklus dar. Denn dieser ist auf den Halving-Mechanismus zurückzuführen, welcher die Block-Belohnungen der Krypto-Miner rund alle vier Jahre halbiert, wobei es genau genommen alle 210.000 Blöcke geschieht. Derzeit sind es rund alle 10 Minuten 3,125 BTC. Somit kommt es zu einer Angebotsverknappung, wobei diese das letzte Mal im April des Jahres 2024 erfolgte.

Da Angebot und Nachfrage entscheidende Faktoren für die Preisfindung darstellen, wirkte sich dies historisch betrachtet immer preistreibend auf Bitcoin aus. Dieser Effekt hält sogar meist 6 bis 18 Monate, in welchen die nächsten Allzeithochs ausgebildet werden. Danach kam es zu Bärenmärkten, welche rund ein Jahr angehalten haben und mit hohen Kursrückgängen von vorwiegend 70 bis 85 % verbunden waren. Der viel beachtete Krypto-Experte Michaël van de Poppe hat kürzlich in einer Analyse mitgeteilt, dass er davon ausgeht, dass wir uns nicht mehr in einem Vierjahreszyklus für Bitcoin befinden würden.

Institutionelle Nachfrage verändert die Marktdynamik

Stattdessen erwartet der Krypto-Experte, dass dieses Mal die Rally bis ins Jahr 2026/2027 anhalten wird. Dies führt er darauf zurück, dass immer mehr Institutionen und Regierungen in Bitcoin einsteigen. Somit könnte der Bullenmarkt also noch deutlich länger als bis Oktober 2025 gehen, was ansonsten der bisher maximal üblichen Spanne nach dem Halving entsprach. Dennoch bedeutet dies nicht auch, dass der Bitcoin-Halving-Zyklus jetzt künftig für ungültig erklärt wurde.

Betrachtet man allerdings, wie bedeutend die Nachfrage der neuen Anleger ist, so spielt der Halving-Mechanismus tatsächlich mittlerweile eine geringere Rolle. Denn allein durch das Unternehmen MicroStrategy Inc., welches das mit dem größten Bitcoin-Bestand ist, hat seit Anfang November 2024 und somit der Wahl von Donald Trump viermal so viele BTC gekauft, wie die Miner in dieser Zeit neu geschürft haben. Allerdings haben sich seitdem die Bitcoin-Börsenbestände auch durch die zahlreichen weiteren Institutionen um mehr als 16 % reduziert, womit sie in dieser Zeit mehr als die siebenfache Schürfmenge erworben haben.

