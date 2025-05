Toronto (ots/PRNewswire) -- Strategische Expansion in die Türkei: DeFi Technologies geht eine Zusammenarbeit mit Misyon Bank und Misyon Kripto ein, um ETPs einzuführen und türkischen Anlegern einen alternativen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum zu bieten.- Einen wachstumsstarken Markt erschließen: Die Türkei zählt zu den führenden Ländern bei der Einführung von Kryptowährungen, was auf die Inflation, die Währungsschwankungen und eine digital affine Bevölkerung zurückzuführen ist. Über 50 % der Anleger besitzen digitale Vermögenswerte.- Globale Wachstumsdynamik: Die Partnerschaft steht im Einklang mit der breiteren Strategie von DeFi Technologies, im Nahen Osten, Asien und Afrika durch wichtige institutionelle Partnerschaften und lokalisierte Produktangebote zu expandieren.(das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, und seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, freuen sich, ihre strategische Zusammenarbeit mit der Misyon Bank und ihrer Krypto-Handelstochter Misyon Kripto bekannt zu geben, die die Einführung einer Reihe innovativer digitaler Anlageprodukte für türkische Anleger vorbereitet.Diese Zusammenarbeit vereint die weltweite Führungsposition von DeFi Technologies im Bereich digitaler Finanzprodukte mit der regulatorischen Stärke und lokalen Marktkenntnis von Misyon in der Türkei. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour, die ETPs an den wichtigsten europäischen Börsen emittiert, wird DeFi Technologies türkischen Anlegern institutionelle Engagements in führenden digitalen Vermögenswerten anbieten.ETP-Produkte ähneln traditionellen Aktien und Schuldtiteln, die an Börsen gehandelt werden. Durch das börsengehandelte Format von Valour werden Anlageprozesse vereinfacht und gängige Hindernisse für Anleger, denen direkte Investitionen in Kryptowährungen zu komplex erscheinen, abgebaut.Diese ETPs bieten einen sicheren, einfachen und regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten über vertraute Anlagekanäle. Dieses Modell reduziert die technische und verwaltungstechnische Komplexität, die typischerweise mit direkten Kryptowährungsinvestitionen verbunden ist, insbesondere für private und institutionelle Anleger, die neu in dieser Anlageklasse sind.Kommentare der Geschäftsführung"Wir sind begeistert, mit der Misyon Bank zusammenzuarbeiten, um diese innovativen Finanzprodukte auf dem türkischen Markt einzuführen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Unsere Zusammenarbeit wird ein wichtiger Schritt sein, um die Anlagemöglichkeiten für türkische Investoren zu erweitern und die Attraktivität und Vielfalt der türkischen Kapitalmärkte zu erhöhen."Dr. Önder Halisdemir, CEO der Misyon Bank, kommentierte die Partnerschaft: "Diese Zusammenarbeit mit DeFi Technologies ist ein wichtiger Schritt, um türkischen Anlegern einen regulierten und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. Sie spiegelt unsere Vision wider, traditionelle Finanzen und Kryptowährungen unter Berücksichtigung von Vertrauen und Compliance zu verbinden - abgestimmt auf die sich entwickelnde Finanzlandschaft in der Türkei."Beide Unternehmen werden eng mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten vollständig mit den türkischen Finanzvorschriften im Einklang stehen. Während Misyon und DeFi Technologies darauf abzielen, diese ETPs in der Türkei einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, unterliegt jede Notierung an lokalen Börsen oder der Vertrieb auf lokalen Märkten weiterhin der Genehmigung durch die türkischen Finanzaufsichtsbehörden.Der schnell wachsende Markt für digitale Vermögenswerte in der TürkeiDer Markt für digitale Anlagen in der Türkei hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, das durch die steigende Inflation, die Volatilität der Währungen und die Suche einer digital aufgewachsenen Bevölkerung nach alternativen Wertaufbewahrungen und Investitionsmöglichkeiten angetrieben wurde. Die Türkei zählt mittlerweile zu den weltweit führenden Ländern bei der Einführung von Kryptowährungen. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren zeigen zunehmendes Interesse an regulierten Produkten, die mehr Transparenz und Sicherheit bieten.2024 wird mehr als die Hälfte der türkischen Anleger irgendeine Form von Kryptowährung besitzen - eine der höchsten Akzeptanzraten weltweit. Die türkische Lira gehört durchweg zu den fünf wichtigsten Fiat-Währungen, wenn es um das weltweite Handelsvolumen mit Kryptowährungen geht, und übersteigt häufig 10 Milliarden US-Dollar im monatlichen Handel. Dieses bemerkenswerte Wachstum spiegelt sowohl die lokale wirtschaftliche Dynamik als auch den Appetit der Bevölkerung auf Finanzinnovationen wider.Die große, junge und technikaffine Bevölkerung der Türkei - in Verbindung mit einer gut ausgebauten Bankinfrastruktur und zunehmender regulatorischer Klarheit - macht das Land zu einem der vielversprechendsten Märkte für Anlageprodukte im Bereich digitale Vermögenswerte. Das Land fungiert zudem als strategische Brücke zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien und positioniert sich damit als natürlicher Knotenpunkt für regionale Innovationen im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen.Mit ihrer einzigartigen Kombination aus hoher Nachfrage, regulatorischer Dynamik und wachsendem institutionellen Engagement bietet die Türkei eine außergewöhnliche Gelegenheit für Unternehmen wie DeFi Technologies und Valour, den Zugang zu regulierten digitalen Anlageprodukten zu erweitern und zur Modernisierung der Kapitalmärkte in der Region beizutragen.DeFi Technologies und die Misyon Group werden eng mit den türkischen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die vollständige Einhaltung der Finanzgesetze und -rahmen zu gewährleisten. Obwohl beide Unternehmen beabsichtigen, diese Produkte einem breiten Publikum zugänglich zu machen, unterliegt jede Notierung an lokalen Börsen der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.Strategische globale ExpansionDer Beginn dieser strategischen Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Kapitalmärkte der Türkei dar und spiegelt das weltweit wachsende Interesse an transparenten, regulierten Anlagelösungen für digitale Vermögenswerte wider.Diese Partnerschaft ist auch Teil der breiteren internationalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies.Neben der Türkei baut das Unternehmen aktiv strategische Partnerschaften im Nahen Osten, Asien und Afrika auf - Märkte mit einer starken Nachfrage nach innovativen, gesetzeskonformen Finanzinfrastrukturen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der langfristigen Vision von DeFi Technologies, eine globale Plattform für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Investitionen aufzubauen.Informationen zu MisyonZu Misyon gehören die Misyon Bank und Misyon Kripto, Pionierinstitutionen in der Türkei, die innovative Bank- und regulierte Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte anbieten und sich für die Erweiterung zugänglicher Finanzmöglichkeiten im Einklang mit der türkischen Regulierungslandschaft einsetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.misyon.com/enInformationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Zusammenarbeit mit der Misyon Bank, die Notierung von ETPs für digitale Vermögenswerte in der Türkei, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und ihre Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von DeFi Technologies erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs durch Börsen und Aufsichtsbehörden, Änderungen in der Bewertung der von der Gesellschaft gehaltenen digitalen Vermögenswerte, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2698608/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_and_Misyon_Agree_to_Lau.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-und-misyon-vereinbaren-die-einfuhrung-innovativer-anlageprodukte-fur-digitale-vermogenswerte-in-der-turkei-302468989.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6044976