Seine Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Schardscha, überreichte der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Mailand, Italien, in Anwesenheit Ihrer Hoheit Scheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, der Ehefrau Seiner Hoheit des Herrschers von Schardscha und Vorsitzenden des Obersten Rates für Familienangelegenheiten (SCFA), ein seltenes historisches Originalmanuskript.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529022063/de/

Sharjah Ruler gifts University of Sacred Heart historical manuscript (Photo: AETOSWire)

Das Manuskript stammt vom 14. August 1624 und enthält ein päpstliches Dekret, das von Papst Urban VIII. verfasst und in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom versiegelt wurde. Außerdem schenkte Seine Hoheit sein Buch "Papal Bull" in sowohl arabischer als auch englischer Sprache den Räumlichkeiten der Universität.

In einer Rede sprach seine Hoheit, Herrscher von Schardscha, dem Rektor und den Mitgliedern der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Mailand seinen Dank und seine Wertschätzung für den herzlichen Empfang aus.

Seine Hoheit hob hervor, dass es sich bei dem vom 14. August 1624 stammenden Manuskript, das er der Universität schenkte, um ein päpstliches Dekret handelt, das von Papst Urban VIII. verfasst und in der Kirche Santa Maria Maggiore versiegelt wurde. Das Dekret diente dazu, finanzielle Unterstützung für die portugiesische Flotte einzuwerben.

Seine Hoheit, der Herrscher von Schardscha, erläuterte den Konflikt zwischen den Portugiesen und den Engländern in Hormus wie folgt: "Im Jahr 1622 wurden die Portugiesen nach einhundertfünfzehnjähriger Besetzung von englischen und persischen Truppen aus Hormus am Eingang des Arabischen Golfs von der persischen Küste vertrieben. Die Mission der portugiesischen Führer und der Priester war die Evangelisierung, ob in Hormus, Persien oder Indien."

Seine Hoheit fügte hinzu: "Nachdem die Engländer die Portugiesen aus Hormus in Persien vertrieben hatten, versuchte König Philipp von Portugal, Hormus zurückzuerobern. Der portugiesischen Regierung fehlten jedoch die finanziellen Mittel für eine militärische Rückeroberung. König Philipp bat den Klerus um finanzielle Unterstützung, was Papst Urban VIII. dazu veranlasste, ein päpstliches Dekret zu erlassen, um die notwendigen Mittel bei den Kirchen zu sammeln."

Seine Hoheit, der Herrscher von Schardscha, erklärte, dass er das Dekret übersetzt und studiert hat, wobei er die von den Kirchen gesammelten Gelder nachverfolgte und feststellte, dass es sich um zweihunderttausend Cruzados handelte eine damalige portugiesische Goldwährung. Ziel war es, eine Flotte aufzubauen und nach Indien zu entsenden, um Hormus zurückzuerobern. Seine Hoheit wies darauf hin, dass die Flotte einen speziellen Typ großer Schiffe benötigte, die in der Lage waren, Ozeane zu überqueren, was beträchtlich Zeit in Anspruch nehmen würde, ebenso wie die mehrmonatige Seereise von Portugal nach Indien.

Seine Hoheit wies ferner darauf hin, dass König Philipp anordnete, die Gelder nach Indien zu senden, um dort aufgrund der geringen Entfernung zwischen Indien und Hormus eine Flotte aufzubauen. Er erklärte, dass die Einzelheiten dieser Flotte und ihrer Bewaffnung in dem von ihm verfassten Buch "Papal Bull" erwähnt werden, ebenso wie der Bericht über ihre Reise zum Schlachtfeld in Hormus gegen die englischen und niederländischen Streitkräfte, die schließlich in der Niederlage der portugiesischen Flotte endete.

Seiner Hoheit, dem Herrscher von Schardscha, wurde vom Rektor der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen ein Erinnerungsgeschenk überreicht: ein Original-3D-Stadtplan von Mailand aus dem Jahr 1657.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529022063/de/

Contacts:

Hussain Al Mulla

Hussain.AlMulla@SGMB.ae

00971563980067