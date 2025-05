Beijing (ots/PRNewswire) -Antworten in China finden von China.org.cn:Kann eine Megastadt mit über 20 Millionen Einwohnern ein Paradies für Wildtiere sein? Wie hat ein britischer Naturschützer mehr als 450 Vogelarten in Beijing entdeckt, und was hat ihn dazu bewogen, mehr als ein Jahrzehnt lang hier zu bleiben?Der belgische Moderator Romuald Bronchart begleitet den britischen Naturschützer Terry Townshend zu einem Tag Vogelbeobachtung in den Bergen westlich von Beijing. Durch Terrys Augen erhalten wir einen Einblick in die Fortschritte Chinas im Bereich des Umweltschutzes - und in die entscheidenden Fragen, die aufkommen, wenn Natur, Bildung und öffentliches Bewusstsein miteinander verflochten werden.Was hat ein britischer Mann nach einem Jahrzehnt der Vogelbeobachtung in Beijing entdeckt? https://youtu.be/_PjsTSpQO74Video - https://www.youtube.com/watch?v=_PjsTSpQO74View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/was-hat-ein-brite-nach-einem-jahrzehnt-der-vogelbeobachtung-in-beijing-entdeckt-302469187.htmlPressekontakt:pr@china.org.cnOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137002/6044987