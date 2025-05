Vereinfachung der Domain-Validierung zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands, Beschleunigung der Zertifikatsausstellung und Sicherstellung der Bereitschaft für branchenweite Änderungen.

CSC, ein Anbieter von Domänensicherheit für Unternehmen und weltweit führend in den Bereichen Domänenverwaltung, Markenschutz und Betrugsbekämpfung, gibt heute die Einführung von Domain Control Validation as a Service (DCVaaS) bekannt, einem einzigartigen Angebot zur Vereinfachung und Beschleunigung der Validierungsprozesse für SSL- (Secure Sockets Layer) und TLS- (Transport Layer Security) Zertifikate für alle Kunden von CSC Trusted Secure Digital Certificates.

DCVaaS bietet Anwendern eine optimierte, zentralisierte Lösung für die Domain Control Validation, wodurch wiederholte Validierungen bei der Zertifikatserneuerung entfallen. Es reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verwaltung von Zertifikatslebenszyklen erheblich und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug in einer Branche, die zunehmend auf kürzere Zertifikatsgültigkeitsdauer setzt.

Diese Einführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der Branche für digitale Zertifikate. Insbesondere hat das CA/Browser Forum angekündigt, dass ab März 2026 die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten und die Wiederverwendungsdauer für die Domain Control Validation (DCV) auf 200 Tage verkürzt werden. Diese werden jährlich reduziert und erreichen bis 2029 eine Gültigkeitsdauer von nur noch 47 Tagen und eine DCV-Wiederverwendungsdauer von 10 Tagen. Darüber hinaus wird die WHOIS-E-Mail-Validierung am 15. Juli 2025 eingestellt. Die Änderungen zielen zwar auf die Verbesserung der Sicherheit und die Erhöhung der Agilität ab, erfordern jedoch alternative und zukunftsfähige Validierungslösungen, die in Echtzeit arbeiten, skalierbar und standardkonform sind.

Zu den wichtigsten Vorteilen von DCVaaS gehören:

Vereinfachte Validierungsworkflows: Durch die einmalige Validierung werden Redundanzen beseitigt und die Effizienz verbessert.

Durch die einmalige Validierung werden Redundanzen beseitigt und die Effizienz verbessert. Schnellere Zertifikatsausstellung: Die Validierung in Echtzeit reduziert Verzögerungen bei der Bereitstellung digitaler Zertifikate.

Die Validierung in Echtzeit reduziert Verzögerungen bei der Bereitstellung digitaler Zertifikate. Geringerer Verwaltungsaufwand: Die zentrale Verwaltung der Validierungsdatensätze bedeutet weniger manuelle Aufgaben.

Die zentrale Verwaltung der Validierungsdatensätze bedeutet weniger manuelle Aufgaben. Zukunftssicherheit gegenüber Branchenänderungen: Entwickelt, um kürzere Zertifikatslaufzeiten und die Abschaffung der WHOIS-E-Mail-Validierung zu unterstützen.

"Die Ausstellung digitaler Zertifikate ist mit spezifischen Prozessen und einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Bei Verlängerungen müssen dieselben Schritte wiederholt werden. DCVaaS beseitigt einen großen Schwachpunkt im Zertifikatsmanagement wiederholte und zeitaufwändige Validierungen", sagt Mark Flegg, Senior Director of Technology, CSC Security Products and Services. "DCVaaS kann die Bearbeitungszeit um mehr als die Hälfte reduzieren, sodass Unternehmen Zertifikate schneller als je zuvor bereitstellen können. Da die WHOIS-E-Mail-Validierung ausläuft und die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten immer kürzer wird, hilft DCVaaS Unternehmen dabei, konform und agil zu bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein."

Wenn Sie erfahren möchten, wie Domain Control Validation as a Service Ihre Strategie für die Verwaltung digitaler Zertifikate unterstützen kann, wenden Sie sich an CSC unter cscdbs.com.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands (Interbrand) mit den Schwerpunkten Domänensicherheit und -verwaltung sowie digitaler Marken- und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSecSM -Plattform ihnen helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch den Einsatz der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Assets und ihren Markenruf festigen und so verheerende Umsatzverluste vermeiden. CSC bietet außerdem Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domains abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der frühen Phase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250529212440/de/

Contacts:

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

CSC News Room