STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Stresstest:

"Mit dem ersten Koalitionsausschuss haben CDU, CSU und SPD nun gezeigt, dass sie auch willens sind, ihre Aufgaben im Inland in schneller Geschwindigkeit anzugehen. Es ist richtig und wichtig, dass die Koalition nun rasch Entlastungen für die Wirtschaft beschließen will. Die Koalition zeigt fürs Erste Handlungsfähigkeit. Das ist ein guter Start. Ob Schwarz-Rot als Regierungsbündnis wirklich gut funktioniert, wird sich aber erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen. Denn nachdem Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bislang vor allem Geld verteilt haben, müssen sie nun beweisen, dass sie auch zum gemeinsamen Sparen in der Lage sind. Das wird erst der wirkliche Stresstest."/yyzz/DP/he