Osnabrück (ots) -ARD-Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen hat in einer Dusche auf einem Campingplatz eine unschöne Entdeckung gemacht. "Da lag eine riesige Kackwurst - und die stammte offensichtlich nicht von einem Hund", sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich war so geschockt, dass ich von da an das Duschhaus gemieden habe und nur noch im Meer gebadet oder unsere Solardusche benutzt habe."Trotzdem sei Pragmatismus beim Campen gefragt. "Für mich ist wichtiger, dass der Platz schön liegt, am besten ohne feste Parzellen und mit Weitblick, nicht, ob die Dusche super sauber ist. Diese Wurst war mir aber dann doch zu viel." Die Moderatorin rät den Deutschen zudem, über den hygienischen Tellerrand zu schauen, denn es lohne sich. "Man verpasst so viel, wenn man nur auf saubere Toiletten achtet oder immer reserviert. In der ADAC-App fehlen oft unsere Lieblingsplätze, weil sie die sehr hohen Standards nicht erfüllen."Tietjen ist bekannt für ihre Camping-Leidenschaft. Seit fünf Jahren moderiert sie auch eine Camping-Show "Tietjen campt", in der sie mit prominenten Gästen im Freien übernachtet. "Letztes Jahr in Montenegro hatten wir einen Platz mit selbstgebauten Toiletten, die kein Bewerter durchgehen lassen würde. Genau das finde ich aber spannend. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub dort."