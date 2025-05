Viele Investoren träumen davon: Zur richtigen Zeit in eine Aktie einsteigen, die zündet. Die Aktie des Wolfram-Produzenten Almonty Industries hat im laufenden Jahr bereits eine einzigartige Rally aufs Parkett gelegt. Die Neubewertung ist also in vollem Gange. Doch wie weit kann die Aktie noch steigen? Während die Analysten von Sphene Capital ein Kurspotenzial von weiteren 100 % sehen, überschlagen sich die Ereignisse - bei Almonty und weltweit. Wir erklären, was die Investment-Story von Almonty Industries ausmacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...