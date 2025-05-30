The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2025
ISIN Name
DE000HEL0BC6 LB.HESS.THR.CARRARA12A/24
DE0009774836 MARS-5 MULTIASSET-INVEST INVESTMENT
XS1241947768 FINNVERA 15/25 MTN REGS
XS2182404298 BBVA 20/25 MTN
XS2179842898 BLUE BRIGHT 20/25
DE000HLB3RT3 LB.HESS.THR.CARRARA06D/18
FR0012758985 LA POSTE 15/25 MTN
XS1242348164 GLP PTE. LTD. 15/25
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 20/25
US064159VJ25 BK NOVA SCOT 20/UND.FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2025
ISIN Name
DE000HEL0BC6 LB.HESS.THR.CARRARA12A/24
DE0009774836 MARS-5 MULTIASSET-INVEST INVESTMENT
XS1241947768 FINNVERA 15/25 MTN REGS
XS2182404298 BBVA 20/25 MTN
XS2179842898 BLUE BRIGHT 20/25
DE000HLB3RT3 LB.HESS.THR.CARRARA06D/18
FR0012758985 LA POSTE 15/25 MTN
XS1242348164 GLP PTE. LTD. 15/25
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 20/25
US064159VJ25 BK NOVA SCOT 20/UND.FLR
© 2025 Xetra Newsboard