Zscaler überrascht mit starken Zahlen, hebt die Jahresprognose an und gewinnt mit Kevin Rubin einen neuen CFO. Die Aktie legte nach Börsenschluss daraufhin um mehr als vier Prozent zu. Die Details.Zscaler hat im dritten Geschäftsquartal, das am 30. April endete, deutlich bessere Zahlen abgeliefert als erwartet. So erzielte das Cybersecurity-Unternehmen einen Umsatz von 678 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 84 Cent je Aktie. Laut Reuters hatten Analysten im Durchschnitt nur mit einem Umsatz von 666,4 Millionen US-Dollar sowie einem Gewinn von 75 Cent je Aktie gerechnet. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr (bis Ende Juli) zeigt sich das Unternehmen deutlich …