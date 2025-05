Die Aktie von Boeing hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten extrem stark entwickelt und hier den europäischen Konkurrenten Airbus klar hinter sich lassen können. Zuletzt profitierte das Papier von guten Nachrichten. Und der positive Newsflow setzt sich fort. Firmenchef Kelly Ortberg hat in Aussicht gestellt, die Produktion des Models 737 Max bis Jahresende auf 47 Maschinen pro Monat steigern zu wollen.Der CEO stellte im Rahmen einer Investorenkonfernz in Aussicht, dass die Produktion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...