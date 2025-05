Berlin (ots) -Die GITEX Europe (Deutschland) 2025 (21.-23. Mai, Messe Berlin) ist die erste europäische Veranstaltung der weltweit renommierten Technologiemesse. Mit über 1.400 Ausstellern und mehr als 750 Start-ups aus über 100 Ländern fungiert sie als dynamische Plattform für grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie Innovationen der nächsten Generation in den Bereichen KI, Cloud-Computing und digitale Infrastruktur. Diese Dynamik spiegelt sich auch im Bericht "State of European Tech" von Atomico wider, der zeigt, dass der Wert der Branche im Jahr 2025 auf 2,95 Billionen EUR angestiegen ist - eine Verfünffachung im Vergleich zu 2015 (518 Mrd. EUR).Vor diesem Hintergrund stellte Wondershare - ein weltweit tätiges Unternehmen mit der Mission "Kreativität vereinfacht", das mehr als 1,5 Milliarden Benutzer in über 200 Ländern und Regionen weltweit verzeichnet - seine neuesten KI-basierten Softwarelösungen vor und untermauerte damit sein Engagement für die intelligente digitale Zukunft Europas.Im Rahmen des Themas "Mehr KI, mehr Effizienz" präsentierte Wondershare seine Spitzenprodukte Wondershare Filmora, PDFelement, EdrawMax sowie EdrawMind und demonstrierte seine Fähigkeiten zur Steigerung der Produktivität in verschiedenen Branchen, darunter Behörden, Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Finanzwesen usw.Ein Highlight der Ausstellung von Wondershare war die Ankündigung von EdrawMax 14.5 mit dem neuen KI-Diagramm-Ersteller. Dieses Tool ermöglicht es Profis, durch flexible Texteingaben präzise und ausgefeilte Diagramme zu erstellen und so die Visualisierung komplexer Ideen und Systeme zu optimieren. Darüber hinaus konnten Besucher innovative Funktionen wie "KI Idee zu Video" und "Intelligente kurze Clips" von Filmora, "PDFs wie Word-Dateien bearbeiten" und "KI Zusammenfassung" von PDFelement sowie die KI Mindmap-Erstellung von EdrawMind kennenlernen. Sie alle dienen dazu, die Erarbeitung von Inhalten und die Optimierung von Arbeitsabläufen zu vereinfachen.Die Teilnahme von Wondershare an der GITEX Europe (Deutschland) unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die digitale Transformation in Europa zu unterstützen und die Kooperation innerhalb der Technologie-Community in der Region zu fördern.Pressekontakt:Hui Gaogaohui@wondershare.comOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/6045011