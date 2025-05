DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPARKASSEN - Die Sparkassen passen ihr digitales Wertpapierangebot an und reagieren damit auf die Konkurrenz durch Neobroker und Neobanken. So soll der Kauf von Aktien, Fonds und ETFs künftig direkt über die weitverbreitete App "Sparkasse" möglich sein. Bisher werden Kundinnen und Kunden für den Wertpapierhandel in eine extra App, die S-Invest-App, weitergeleitet. "Wir planen, dass Neukunden Girokonto und Depot in der App Sparkasse in einem Zug mit eröffnen können", erläutert Andreas Schelling, Chef des Sparkassen-IT-Dienstleisters. (Handelsblatt)

VERBRIEFUNGEN - Mitte Juni will die für Finanzmarktregulierung zuständige EU-Kommissarin Maria Albuquerque zwei Vorschläge für Änderungsgesetze bei Verbriefungen präsentieren. Den ersten Entwürfen der Gesetzesvorschläge zufolge räumt die EU-Kommission ein, dass Verbriefungen keine "Wunderwaffe" für alle Finanzierungsnotwendigkeiten der EU seien, schreibt die Börsen-Zeitung. Sie seien aber ein wichtiges Element auf dem Weg hin zu einer Spar- und Investitionsunion. Denn sie schafften durch die Bereinigung der Bankbilanzen Spielräume für neue Kreditvergabe schaffen und streuen die mit den Krediten verbundenen Risiken über ein breites Spektrum von Investoren. Der Entwurf sehe bei den Kapitalanforderungen unter anderem eine "risikosensitivere" Formel vor, die das Risiko des zugrunde liegenden Forderungspools besser widerspiegele. (Börsen-Zeitung)

May 30, 2025 01:10 ET (05:10 GMT)

