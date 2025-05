Berlin (ots) -Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai ruft das Consumer Choice Center (CCC) die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem Kurswechsel auf. Statt weiterhin bewährte Instrumente zur Tabakschadensminimierung zu bekämpfen, müsse sich die WHO endlich an wissenschaftlicher Evidenz und realen Erfolgsmodellen orientieren. Insbesondere das Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums (FCTC) müsse dringend reformiert werden, um moderne, lebensrettende Alternativen wie E-Zigaretten, Nikotinbeutel oder Erhitzprodukte sinnvoll zu integrieren. Daher ist es auch wichtig einen Tag vor dem Weltnichrauchertag den World Vape Day zu feiern: Vaping hat Millionen Rauchenr den Ausstieg vom Rauchen ermöglicht."Die WHO und das FCTC-Sekretariat scheinen fest entschlossen, bewährte Mittel der Schadensminimierung zu ignorieren - selbst wenn Millionen ehemalige Raucher deren Wirksamkeit tagtäglich unter Beweis stellen," kritisiert Fred Roeder, Geschäftsführer des Consumer Choice Center. "Ein evidenzfreier Kampf gegen nikotinhaltige Alternativen führt nicht zu weniger Rauchern - sondern zu mehr. Das ist nicht nur unvernünftig, sondern verantwortungslos."Während Länder wie Schweden oder Großbritannien durch einen risikobasierten Ansatz Rekordtiefstände bei den Raucherquoten erreichen, hält die WHO unbeirrt an einer Ideologie fest, die bewährte Alternativen mit Zigaretten gleichsetzt. Damit missachtet sie nicht nur zahllose Studien, die das deutlich geringere Risiko des Dampfens und anderer rauchfreier Produkte belegen - sondern auch die Bedürfnisse der Konsumenten weltweit."Der FCTC wurde einst geschaffen, um den Tabakkonsum global zu reduzieren. Doch heute droht er, durch seine Blockadehaltung zu einem Hemmschuh im Kampf gegen das Rauchen zu werden," so Roeder weiter. "Es braucht eine Neuausrichtung: weg von ideologischen Verboten, hin zu wissenschaftlich fundierten Maßnahmen, die den Menschen echte Wahlmöglichkeiten bieten."Der Weltnichtrauchertag sollte ein Anlass sein, Fortschritt zu feiern - nicht, ihn zu bekämpfen. Das Consumer Choice Center appelliert daher an politische Entscheidungsträger und öffentliche Gesundheitsbehörden, der Wissenschaft und den Erfahrungen von Millionen Ex-Rauchern Gehör zu schenken und sich für eine zeitgemäße, wirksame Tabakkontrollpolitik stark zu machen.Pressekontakt:Fred RoederConsumer Choice Centerinfo@consumerchoicecenter.orgOriginal-Content von: Consumer Choice Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172963/6045013