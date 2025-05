DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Kopenhagen bleibt die Börse wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

MONTAG: In Shanghai findet wegen des Drachenbootfestes kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Ein US-Bundesberufungsgericht hat die umfangreichen Zölle von US-Präsident Donald Trump wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht ordnete einen vorläufigen Aufschub an, der es ermöglicht, dass die Zölle weiterhin in Kraft bleiben, während der Vorgang genauer geprüft werden soll. Zuvor hatte das US-Gericht für Internationalen Handel die von Trump verhängten Strafzölle für nichtig erklärt, damit begründet, dass Trump seine Befugnisse überschritten und widerrechtlich im Alleingang gehandelt habe. Laut dem Gericht räumt die Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,6 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai PROGNOSE: 51,5 1. Umfrage: 50,8 zuvor: 52,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 24.007,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.915,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.375,00 -0,2% Nikkei-225 (Tokio) 37.991,23 -1,1% Hang-Seng (Hongk.) 23.243,93 -1,4% Schanghai-Comp. 3.353,03 -0,3% Donnerstag: DAX 23.933,23 -0,4% DAX-Future 23.963,00 -0,6% XDAX 23.929,48 -0,0% MDAX 30.697,55 +0,2% TecDAX 3.852,02 +0,1% SDAX 16.713,30 +0,2% Euro-Stoxx-50 5.371,10 -0,1% Stoxx-50 4.516,36 -0,3% Dow-Jones 42.215,73 +0,3% S&P-500 5.912,17 +0,4% Nasdaq Composite 19.175,87 +0,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte dürften kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Hauptthema bleiben die US-Zölle: Nachdem das US-Gericht für Internationalen Handel die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle am Mittwoch für nichtig erklärt hatte, setzte ein Bundesberufungsgericht die umfangreichen Zölle am Vorabend zumindest vorläufig wieder in Kraft. An den Märkten spielte der Berufungserfolg der Trump-Regierung aber fast keiner Rolle mehr, weil zuvor bereits Zweifel am Bestand des ersten Urteils und die allgemein dadurch nur noch verstärkte Unsicherheit die Oberhand gewonnen hatten. Im frühen Handel am Donnerstag hatte das Urteil dagegen noch für Kauflaune gesorgt. Der Freitag steht im Zeichen von Preisdaten. Im Großraum Tokio sind die Verbraucherpreise im Mai stärker als erwartet gestiegen, was den Druck auf die japanische Notenbank erhöht, die Zinsen zu erhöhen. Aus Deutschland werden am Vormittag Länderpreisdaten veröffentlicht, am Nachmittag dann die gesamtdeutschen Daten. Am Nachmittag wird dann in den USA der von der US-Notenbank präferierte PCE-Preisindex veröffentlicht.

Rückblick: Etwas leichter - Hatte im frühen Geschäft noch ein US-Gerichtsurteil gegen die meisten der von US-Präsident Trump verfügten Zölle für steigende Kurse gesorgt, machte sich im Verlauf Ernüchterung und Zurückhaltung breit und die Indizes rutschten sogar noch ins Minus. Das auf den ersten Blick sehr positive Urteil berge neue Unsicherheiten, hieß es im Handel. Zum einen habe die Trump-Regierung Berufung eingelegt und könnte bis zum Obersten Gerichtshof gehen. Dazu verfüge die Regierung auch über andere Befugnisse, mit denen sie ähnliche Zölle wie die vom Gericht aufgehobenen festlegen könne, so die Ökonomen von Goldman Sachs. Positiv wurden dagegen die Quartalszahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia aufgenommen. Vor allem Aktien exportabhängiger und konjunkturzyklischer Unternehmen wurden von dem Urteil zunächst angetrieben, gaben ihre Gewinne aber mit den auf breiter Front abbröckelnden Kursgewinne wieder vollständig ab. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien schloss nach einem Plus von anfangs rund 1 Prozent mit einem Abschlag von 0,3 Prozent. Ähnlich der Index der Technologieaktien, der um 0,2 Prozent fiel.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Ein Kursgewinner im DAX waren nach gut ausgefallenen Nvidia-Zahlen Infineon. Nach zunächst deutlicheren Gewinnen schloss das Papier mit einem Plus von 0,7 Prozent. Ähnlich in der zweiten Reihe Aixtron (+0,9%) und Suss Microtec (+2,1%). Adidas hielten ein Plus von 0,7 Prozent. Der Sportartikelhersteller lässt viele seiner Produkte in Vietnam herstellen, das sehr stark von den US-Zöllen betroffen ist. Die SAP-Aktie verlor nach zwischenzeitlichen leichten Gewinnen 0,3 Prozent. Gut ausgefallene Quartalszahlen des Wettbewerbers Salesforce und leicht erhöhte Prognosen stützten hier kaum.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzeltiteln wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump dominierte das Geschehen. Zunächst beflügelte das Urteil des US-Gerichts für Internationalen Handel, wonach die von Trump verhängten Zölle nichtig sind, die Kurse. Während des Handelsverlaufs setzte ein Bundesberufungsgericht die Zölle zumindest vorläufig aber wieder in Kraft, was die Stimmung wieder eintrübte. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Treffen zwischen Präsident Trump und Fed-Chairman Jerome Powell. Eine Reaktion darauf war am Aktienmarkt aber kaum zu sehen. Nach Angaben des Weißen Hauses sagte Trump zu Powell, er glaube, dass die Fed einen Fehler mache, wenn sie die Zinsen nicht senke. Seitens der Fed hieß es, Powell habe nicht über seine Erwartungen an die Geldpolitik gesprochen, sondern lediglich betont, dass der Kurs der Politik vollständig von den eingehenden Wirtschaftsdaten und deren Auswirkungen auf die Aussichten abhänge. Nvidia stiegen nach stark ausgefallenen Quartalszahlen um 3,2 Prozent. Auch Salesforce hatte gute Zahlen vorgelegt und dazu die Ertragsziele erhöht. Die Aktie fiel dennoch um 3,3 Prozent, gebremst auch davon, dass RBC sie auf "Sectorperform" abstufte. HP sackten um 8,3 Prozent ab, nachdem der Computer- und Druckerhersteller seine Jahresprognosen gesenkt hatte. Boeing (+3,3%) stiegen auf den höchsten Stand seit 15 Monaten. CEO Kelly Ortberg deutete an, dass die Auslieferung von Flugzeugen nach China voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen werde.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt kamen die Renditen im Tagesverlauf zurück, parallel zur zunehmenden Vorsicht mit Blick auf das Urteil gegen die Trump'schen Zölle. Auch schwächer als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten trugen dazu bei. Dazu kam im späten Handel der Berufungserfolg der Trump-Regierung gegen die Zölle. Wegen der damit verbundenen konjunkturellen Ungewissheit seien wieder sichere Häfen angesteuert worden, hieß es. Die Zehnjahresrendite fiel um 5 Basispunkte auf 4,43 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 18:43 % YTD EUR/USD 1,1347 -0,2% 1,1371 1,1295 +9,1% EUR/JPY 163,25 -0,4% 163,88 163,77 +0,4% EUR/CHF 0,9340 -0,1% 0,9354 0,9347 -0,1% EUR/GBP 0,8421 -0,1% 0,8426 0,8385 +1,4% USD/JPY 143,87 -0,2% 144,13 145,00 -8,0% GBP/USD 1,3475 -0,1% 1,3493 1,3470 +7,6% USD/CNY 7,1798 -0,0% 7,1814 7,1848 -0,4% USD/CNH 7,1905 +0,0% 7,1880 7,1921 -1,9% AUS/USD 0,6433 -0,2% 0,6443 0,6422 +3,8% Bitcoin/USD 106.228,45 -0,2% 106.441,15 107.255,95 +15,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar wertete in Reaktion auf das Gerichtsurteil gegen die US-Zölle zunächst auf, gab seine Gewinne aber im Verlauf wieder ab, zunächst als Reaktion auf die schwachen Arbeitsmarktdaten, später auf den Berufungserfolg der Trump-Regierung gegen das Zoll-Urteil. Der Dollarindex fiel um 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

