Zerstörte Städte und blaue Superhelden: Ausgerechnet Rechte setzen im Netz häufig auf KI-generierte Inhalte. Wir haben bei Medienexpert:innen nachgefragt, was dahintersteckt. KI-genierte Bilder stehen bei der Trump-Regierung offenbar hoch im Kurs: Der US-Präsident inszeniert sich in den sozialen Netzen über den offiziellen White-House-Account als muskelbepackter Sith-Lord zum Star-Wars-Tag am 4. Mai, als König oder teilt ein Meme im Ghibli-Stil von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...