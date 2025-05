DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Shanghai findet wegen dem Feiertag "Drachenbootfest" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Ein US-Bundesberufungsgericht hat die umfangreichen Zölle von US-Präsident Donald Trump wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht ordnete einen vorläufigen Aufschub an, der es ermöglicht, dass die Zölle weiterhin in Kraft bleiben, während der Vorgang genauer geprüft werden soll. Zuvor hatte das US-Gericht für Internationalen Handel die von Trump verhängten Strafzölle für nichtig erklärt, damit begründet, dass Trump seine Befugnisse überschritten und widerrechtlich im Alleingang gehandelt habe. Laut dem Gericht räumt die Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,6 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai PROGNOSE: 51,5 1. Umfrage: 50,8 zuvor: 52,2

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.919,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.391,75 -0,1% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.432,00 +0,3% Nikkei-225 (Tokio) 38.083,39 -0,9% Hang-Seng (Hongk.) 23.240,13 -1,4% Schanghai-Comp. 3.355,97 -0,2% Kospi (Seoul) 2.696,81 -0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Freude an den ostasiatischen Börsen über das Gerichtsurteil in den USA gegen die Zollpläne von US-Präsident Trump ist am Freitag wieder verflogen. Nun macht sich Ernüchterung breit und Aktien werden wieder verkauft, nachdem die Trump-Regierung mit ihrer sofortigen Berufung des Urteils einen Erfolg erzielte und die Zölle zumindest vorläufig beibehalten werden dürfen. An den chinesischen Börsen könnte außerdem drücken, dass laut US-Finanzminister Bessent die Handelsgespräche zwischen den USA und China "ein wenig ins Stocken geraten", sind. Laut Bessent könnte ein Durchbruch von direkten Gesprächen zwischen Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abhängen. Dass der Dollar auf breiter Front wieder nachgibt, belastet an vielen Börsen zusätzlich. Dazu zeigte in Tokio die Inflationsentwicklung im Mai nach oben, was die Notenbank in ihrem Straffungskurs bestätigt. Das treibt den Yen zusätzlich nach oben. Bei den Einzelwerten stehen in der ganzen Region unter anderem die größeren Gewinner vom Vortag unter Druck. Dazu gehören Autotitel und Papiere von Chipherstellern.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.215,73 +0,3% 117,03 -1,0% S&P-500 5.912,17 +0,4% 23,62 +0,7% NASDAQ Comp 19.175,87 +0,4% 74,93 -1,1% NASDAQ 100 21.363,95 +0,2% 45,78 +1,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 0,99 Mrd 1,00 Mrd Gewinner 1.871 699 Verlierer 870 2.061 Unverändert 92 81

Etwas fester - Die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump dominierte das Geschehen. Zunächst beflügelte das Urteil des US-Gerichts für Internationalen Handel, wonach die von Trump verhängten Zölle nichtig sind, die Kurse. Während des Handelsverlaufs setzte ein Bundesberufungsgericht die Zölle zumindest vorläufig aber wieder in Kraft, was die Stimmung wieder eintrübte. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Treffen zwischen Präsident Trump und Fed-Chairman Jerome Powell. Eine Reaktion darauf war am Aktienmarkt aber kaum zu sehen. Nach Angaben des Weißen Hauses sagte Trump zu Powell, er glaube, dass die Fed einen Fehler mache, wenn sie die Zinsen nicht senke. Seitens der Fed hieß es, Powell habe nicht über seine Erwartungen an die Geldpolitik gesprochen, sondern lediglich betont, dass der Kurs der Politik vollständig von den eingehenden Wirtschaftsdaten und deren Auswirkungen auf die Aussichten abhänge. Nvidia stiegen nach stark ausgefallenen Quartalszahlen um 3,2 Prozent. Auch Salesforce hatte gute Zahlen vorgelegt und dazu die Ertragsziele erhöht. Die Aktie fiel dennoch um 3,3 Prozent, gebremst auch davon, dass RBC sie auf "Sectorperform" abstufte. HP sackten um 8,3 Prozent ab, nachdem der Computer- und Druckerhersteller seine Jahresprognosen gesenkt hatte. Boeing (+3,3%) stiegen auf den höchsten Stand seit 15 Monaten. CEO Kelly Ortberg deutete an, dass die Auslieferung von Flugzeugen nach China voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen werde.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt kamen die Renditen im Tagesverlauf zurück, parallel zur zunehmenden Vorsicht mit Blick auf das Urteil gegen die Trump'schen Zölle. Auch schwächer als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten trugen dazu bei. Dazu kam im späten Handel der Berufungserfolg der Trump-Regierung gegen die Zölle. Wegen der damit verbundenen konjunkturellen Ungewissheit seien wieder sichere Häfen angesteuert worden, hieß es. Die Zehnjahresrendite fiel um 5 Basispunkte auf 4,43 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:25 % YTD EUR/USD 1,1352 -0,2 1,1371 1,1276 +9,1% EUR/JPY 163,18 -0,4 163,88 163,96 +0,4% EUR/GBP 0,8422 -0,1 0,8426 0,8376 +1,4% GBP/USD 1,3480 -0,1 1,3493 1,3463 +7,6% USD/JPY 143,74 -0,3 144,13 145,40 -8,0% USD/KRW 1.379,47 0,6 1.371,40 1.373,43 -6,8% USD/CNY 7,1768 -0,1 7,1814 7,1787 -0,4% USD/CNH 7,1880 0,0 7,1880 7,1890 -1,9% USD/HKD 7,8407 0,0 7,8403 7,8377 +0,9% AUD/USD 0,6437 -0,1 0,6443 0,6443 +3,8% NZD/USD 0,5980 0,2 0,5969 0,5966 +6,6% BTC/USD 106.134,95 -0,3 106.441,15 107.986,80 +15,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar wertete in Reaktion auf das Gerichtsurteil gegen die US-Zölle zunächst auf, gab seine Gewinne aber im Verlauf wieder ab, zunächst als Reaktion auf die schwachen Arbeitsmarktdaten, später auf den Berufungserfolg der Trump-Regierung gegen das Zoll-Urteil. Der Dollarindex fiel um 0,5 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,76 60,87 -0,2% -0,11 -14,4% Brent/ICE 63,94 64,13 -0,3% -0,19 -13,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach Anfangsgewinnen um bis zu 1,4 Prozent nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.302,96 3.319,80 -0,5% -16,84 +25,6% Silber 29,17 29,35 -0,6% -0,18 +4,7% Platin 949,31 955,98 -0,7% -6,67 +9,1% Kupfer 4,68 4,68 +0,0% 0,00 +15,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte angesichts des Zoll-Hick-Hacks und der damit verbundenen Unsicherheit von der Suche nach sicheren Häfen. Dazu stützte der schwache Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3.316 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

JAPAN - Inflation

Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Großraum Tokio sind im Mai um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und damit stärker als im April (3,4 Prozent). Im Jahresvergleich betrug der Anstieg 6,9 Prozent, wobei die Preise für Reis um fast 94 Prozent anstiegen. Der Verbraucherpreisindex für Tokio wird als Frühindikator für die landesweite Inflationsentwicklung angesehen.

JAPAN - Konjunktur

Japans Industrieproduktion ist im April um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat geschrumpft, weniger als Ökonomen mit 1,5 Prozent geschätzt hatten. Im Ausblick gehen befragte Unternehmen davon aus, dass die Produktion im Juni um 3,4 Prozent zurückgehen wird, nach einem Anstieg von 9,0 Prozent im Mai. Derweil stiegen im April die Einzelhandelsumsätze um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 3,1 Prozent im März.

USA - Geldpolitik

Bei dem Treffen von Notenbabnkchef Powell mit US-Präsident Trump erörterte Powell laut Fed-Mitteilung nicht seine Erwartungen an die Zinspolitik. Er habe lediglich "betont, dass der Kurs der Politik vollständig von den eingehenden Wirtschaftsdaten und deren Bedeutung für die Aussichten abhängen wird". Powell betonte demnach auch, dass die Fed gesetzlich dazu verpflichtet sei, stabile Märkte und eine niedrige Arbeitslosenquote zu unterstützen. Er sagte Trump, dass die Entscheidungen der Notenbank auf der Grundlage einer "nicht-politischen Analyse" getroffen würden."

USA - Politik

Eine US-Bundesrichterin hat der Harvard-Universität vorerst weiterhin die Immatrikulation ausländischer Studenten gestattet.

BOEING

CEO Kelly Ortberg hat angedeutet, dass die Auslieferung von Flugzeugen nach China voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen wird und dass sich das Unternehmen einer Produktionsrate von 38 Maschinen des Typs 737-Max pro Monat nähert. Die Auslieferungen nach China waren im Zuge des eskalierenden Handelskrieges zwischen den USA und China gestoppt worden.

WELLS FARGO

will die Vermögenswerte seines Leasinggeschäfts für Schienenfahrzeuge an ein neues Joint Venture zwischen GATX und Brookfield Infrastructure verkaufen. Sie haben einen Buchwert von etwa 4,4 Milliarden Dollar. Der Verkauf soll voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf Finanzlage oder Ergebnis haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2025 01:57 ET (05:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.