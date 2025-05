NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 98 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi passte den Bewertungsmaßstab beim Chemikalienhändler an geringere Wachstumserwartungen an. Die schwachen Quartalsergebnisse bestätigten die anderer Branchenunternehmen wie Azelis. Gleichzeitig seien aber Verbesserungen bei den Verkaufspreisen erzielt worden; und sollte die Inflation wieder anziehen, wäre das gut für die Gewinnmarge./ag/mis



