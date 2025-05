Wyld Networks AB: Wyld Networks' Interim Report Q1 2025

FÖRSTA KOMMERSIELLA INTÄKTERNA

SÄKERSTÄLLER PATENT

Finansiell sammanfattning, Q1 2025

KV1 (jan - mar) jan - dec 2025 2024 2024 Nettoomsättning, KSEK 506 0 386 Totala intäkter, KSEK 2 050 1 468 7 409 Rörelseresultat, KSEK -5 014 -11 256 -43 209 Resultat per aktie, SEK (före utspädning) -0,006 -0,657 -0,075 Resultat per aktie, SEK (efter utspädning) -0,006 -0,657 -0,055



Alastair Williamson VD:



Vi är stolta över att kunna meddela att Wyld Networks har levererat sina första kommersiella försäljningar från våra satellitbaserade IoT-lösningar. Vi har framgångsrikt slutfört vår första leverans, vilket genererade en initial försäljning på 0,5 MSEK. Bolagets totala rörelseintäkter för KV1 2025 uppgick till 2,05 MSEK.

Denna milstolpe bekräftar inte bara vår teknik och vårt produktutbud, utan markerar också början på en bredare upptrappning av leveranser mot vår befintliga orderstock.

När vi förra året övergick från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag har vi vidtagit åtgärder för att optimera vår kostnadsbas och i kombination med våra första intäkter under KV1 2025 har detta resulterat i en betydande minskning av rörelseförlusten under kvartalet från 11 256 KSEK under KV1 2024 till 5 014 KSEK under KV1 2025, en förbättring med 55 %.

Personalkostnaderna för kvartalet minskade med 48 % från 7,8 MSEK till 4,1 MSEK.

Övriga externa kostnader för kvartalet minskade med 45 % från 4,3 MSEK till 2,3 MSEK.

Kassabehållningen ökade under kvartalet från 3,2 MSEK till 4,6 MSEK. Dessutom tilldelades bolaget under första kvartalet 2025 en kontant ersättning på 5,8 MSEK som en del av våra forskning och utvecklingsinsatser under 2024. Vi förväntar oss att denna kontantbetalning kommer att göras till bolaget under andra kvartalet 2025.

Eget kapital i koncernen ökade med 1,0 MSEK under kvartalet.

Allt eftersom året fortskrider ser vi en ökande efterfrågan och möjligheter till expansion i Sydamerika och andra regioner.

https://wyldnetworks.com/investor-relations

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks

E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer www.wyldnetworks.com

