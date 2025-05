Grünwald (ots) -- Alex Christensen bringt neuen Clubsound raus- "1,2,3 Techno" - erhältlich ab Freitag, 30. Mai 2025Alex Christensen, der mit Hits wie "Das Boot" Musikgeschichte schrieb, setzt einmal mehr ein musikalisches Zeichen in der Dance- und Clubszene. Mit "1,2,3 Techno" liefert der international erfolgreiche Produzent und DJ einen pulsierenden Clubtrack. Der Song vereint das, was Techno ausmacht: kompromisslose Energie, klare Struktur - und maximale Power auf dem Dancefloor.Seit den 90er-Jahren spielt Christensen in der ersten Liga der Musikproduzenten. Mit Projekten wie U96 und Hits wie "United" oder "Du hast den schönsten Arsch der Welt" hat er Maßstäbe gesetzt. Seit Jahrzehnten gehört er zu den prägenden Gesichtern der internationalen Dance- und Elektronikszene - sowohl im Studio als auch auf der Bühne.In "1,2,3 Techno" konzentriert er sich auf die wichtigsten Komponenten einer gelungenen Technonummer: Bass Drum, Rumble und Bassline. Mit diesen Elementen schafft er einen mitreißenden Sound, der Ohrwurmpotenzial hat und jede Tanzfläche zum Beben bringt.Der Track verbindet klassische Techno-Elemente mit modernem Sounddesign und zeigt einmal mehr, wie Christensen Tradition und Fortschritt in der elektronischen Musik meisterhaft vereint. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, energiegeladener Clubsong, der auf keiner DJ- oder Festival-Playlist fehlen darf.Die Single "1,2,3 Techno" von Alex Christensen ist ab dem 30. Mai 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Kontor New Media vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://save-it.cc/elcartel/alex-christensen-123-techno)----- Link zum Video-----LINK (https://www.youtube.com/watch?v=ZhLfduZH4G8)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932111