Baierbrunn (ots) -In der Juni-Ausgabe von medizini können sich kleine Lese- und Wissensfans auf ein besonderes Extra freuen: Das Wimmel-Poster "Tiere bauen einen Energiepark" / Erstmalige Kooperation mit der Stiftung Kinder forschen.Geothermie, Windkraft, Bioenergie: ganz schön kompliziert - aber auch ganz schön wichtig, denn erneuerbare Energien sind unsere Zukunft. Damit Kinder lernen, wie Sonne, Wind und Wasser zur Energiegewinnung beitragen, bringt medizini in Kooperation mit der Stiftung Kinder forschen (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/) in der Juni-Ausgabe des beliebten Apotheken-Kindermagazinsdas neue Wimmelposter "Tiere bauen einen Energiepark" heraus.Erneuerbare Energien spielerisch erklärt - mit Tieren und FantasieDenn wer kann jüngeren Kindern besser erklären, was nachhaltige Energiequellen sind und wie wir sie nutzen können als eine fröhliche Tierschar, die fleißig gemeinsam anpackt? Ziegen und Schweine montieren eifrig Solarpanele auf dem Dach, Bären bauen ein Windrad und Igel, Maus und Hase bringen mit ihrem kleinen Windrad eine Glühbirne zum Leuchten. Kindgerecht lernen kleine Leserinnen und Leser so, warum Sonne, Wind und Wasser wichtig für unsere Zukunft sind, wie sie in Deutschland genutzt werden und wie daraus Strom entsteht. Denn spielerisches Entdecken ist der beste Weg, um die Welt zu verstehen - ein gemeinsames Ziel von medizini und der Stiftung Kinder forschen.Als besonderes Highlight gelangen Bastelfans und pädagogische Fachkräfte über einen QR-Code direkt zu einer Anleitung für ein selbstgebautes Windrad, zudem können Kinder viele lustige Suchspiele und Rätsel lösen. Natürlich gibt es in der neuen medizini-Ausgabe auch noch mehr zu entdecken: Tipps für den Sonnenschutz, alles über Fuchs und Gänsesäger, Rätsel, Witze, Comics und das beliebte Tierposter.Spielend lernen für eine nachhaltige ZukunftOb es erneuerbare Energien sind, der Planet Erde, Bienen oder Umweltschutz: medizini ist es schon immer ein Anliegen, Kindern solche wichtigen Themen nahezubringen. Denn nur, was wir kennen und verstehen, können wir schützen.medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Ein menschenfreundliches Klima und eine intakte Erde sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass das Leben unserer Kinder noch lange lebenswert bleibt. Deswegen ist uns wichtig, ihnen relevante Zukunftsthemen nahezubringen - aber so, wie sie es von medizini kennen: mit Spaß und Fantasie, und ohne mit komplizierten Fakten zu überfordern."Die Stiftung Kinder forschen freut sich über die besondere Kooperation mit dem Kinderpostermagazin medizini: Pünktlich zur heißen Phase ihrer MINTmachtage 2025 (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/ueber-uns/partnerschaften-projekte/mintmachtage/) erscheint das liebevoll gestaltete Wissensposter passend zum Thema "Zukunftsenergie" - und damit rechtzeitig, um sich auf den bundesweiten Aktionstag am 17. Juni 2025 vorzubereiten.Stiftung Kinder forschenDie gemeinnützige Stiftung Kinder forschen engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) - mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Die Stiftung Kinder forschen verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert dafür pädagogisches Personal. Partner der Stiftung sind die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung und die Dieter Schwarz Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. www.stiftung-kinder-forschen.demedizinimedizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 937.857 Exemplaren (IVW 1/2025). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.