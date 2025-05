EQS-Ad-hoc: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Kündigung der Anleihe 2021/2026



30.05.2025 / 09:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Bremen, 30. Mai 2025 - Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7, WKN: A4DFGZ) heute fristgerecht alle ausstehenden nicht im Rahmen des Umtauschangebotes vom 2. Mai 2025 bis zum 19. Mai 2025 zum Umtausch eingereichten Schuldverschreibungen der im Juni 2021 begebenen Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5, WKN: A3H3KP) mit einem Kupon von 6,5% p.a. vorzeitig gekündigt.



Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen erfolgt am 30. Juni 2025 zu einem Kurs von 100,50% des Nennwerts zuzüglich der bis zum 29. Juni 2025 (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.



Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Kündigung nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen.



Kontakt Presse



Christoph Pieper

medien@werder.de

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen





Kontakt Investor Relations



anleihe@werder.de

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen







